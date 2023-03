Damenturnverein feiert 50- jähriges Bestehen

Seit 50 Jahren gibt es den Mauerbacher Damenturnverein bereits, der von Karl Scheibner gegründet und von dessen Frau von Anfang an über 20 Jahre erfolgreich geleitet wurde. Heute trifft sich der Verein jeden Mittwoch um 19:30 Uhr, „um gemeinsam mit Gleichgesinnten zu turnen“, sagt Maria Habiger, die aktuelle Leiterin des Vereins. Auch ein Beitritt zum Verein funktioniert einfach und unverbindlich. „Beitreten kann man, indem man einfach an einem Mittwoch um 19:30 Uhr in die Schlossparkhalle vorbeikommt. Jede Neueinsteigerin darf vier Wochen gratis mitturnen“ sagt Habiger.

Jede Stunde wird mit einem gemeinsamen Aufwärmen eingeleitet, danach folgen Übungen für Herz- Kreislauf, zur Kräftigung der Arme, Beine, Bauch und Hintern, ehe das Dehnen des Körpers folgt. In den Turnstunden können die Teilnehmerinnen ebenfalls verschiedene Sportgeräte wie Hanteln, Therabänder, Gym- Bälle, Gleichgewichts- Pads oder Steppbretter verwenden. Dabei wird besonders Wert auf einen stets individuellen und abwechslungsreichen Stundenverlauf gelegt.

Der Verein kann auf viele gemeinsame Teilnahmen an Veranstaltungen zurückblicken. „Wir wirken bei Faschingsumzügen mit, laden zum Faschingsturnen andere Vereine ein, jährliche Weihnachts- und Abschlussfeiern gehören dazu, genauso wie der selbst zubereitete Heringschmaus“, weiß Habiger und verrät weiter, dass auch am St. Patricks Day zu Ehren eines irischen Vereinsmitglieds jedes Jahr eine besondere Turnstunde abgehalten wird. Zu weiteren Highlights des Damenturnvereins zählten auch Events wie der „Tag der Vereine“ in der Kartause, der Tag der „Gesunden Gemeinde“, sowie das Eröffnungsspiel der damals gegründeten Fußball Damenmannschaft, bei denen die Vereinsmitglieder dabei waren. Auch auf das jährliche Sylvestertreffen auf der Feldwiese sowie die jährliche Neujahrswanderung freut sich der Verein jedes Jahr. Außerdem gehen die Mitglieder in Sommerwochen, in denen keine Turnstunden stattfinden, stattdessen einmal die Woche walken. „Früher sind wir zu den runden Geburtstagen weggefahren, dann jährlich und heuer zum 50. geht’s für drei Tage nach Burghausen“, verrät Habiger.

Die Corona- Jahre waren für viele Vereine schwer. Auch der Damenturnverein hatte holprige Zeiten zu überwinden. „Zwischendurch dachten wir, dass es unseren Verein nicht mehr lange geben wird“, gibt Habiger zu und ist froh darüber, dass aktuell wieder ein guter Zulauf zum Verein zu verzeichnen ist.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.