„Für mich ist Roland Mayer ein Wirt, wie sich eine Milliarde Chinesen den österreichischen Wirt vorstellen. Er ist der singende Leopold aus dem Weißen Rössl und selber ein Künstler. Er weiß, was wir tun“, so Volksopern-Sänger Wolfgang Gratschmaier, der gemeinsam mit seiner Frau Renée Schüttengruber beim Zehnjahresfest des Rekawinkler Gasthauses Mayer ein Best Of ihres Repertoires singen wird.

Die stimmgewaltige Lokalgröße Joni Madden, die mit Ehemann Andy Cutic und Tochter Katy das Fest am 2. August mitgestaltet, schwärmt: „Roli ist immer supernett und kulant. Es ist eine Ehre, mit ihm seit Jahren arbeiten zu dürfen.“ Und Volksmusikant und Orgelbauer Robert Niemeczek, der diesmal mit den Westbahn Boys mit von der Partie ist, schätzt den „kulturellen Nahversorger Roland Mayer, „der wichtig für unsere regionale Szenerie ist. In guter und organisierter Form gibt er Kultur, Kunst und Kulinarik einen Raum.“

Genau am 2. August 2009 übernahm der heute 37-Jährige das Gasthaus der Eltern, seit Sommer 2012 wird es auch als Bühnenwirtshaus geführt. Der Absolvent der Hotelfachschule St. Pölten, der bei mehreren Haubenköchen lernte und Auslandserfahrung auf den Bahamas sammelte, veranstaltete bereits das Eröffnungskonzert mit Werner Schneyder in Kooperation mit der Vereinsmeierei.

Die ebenfalls vor zehn Jahren gegründete Kulturinitiative von Wilfried und Marina Scheutz in der Pfalzau bietet Platz für Veranstaltungen mit bis zu 45 Personen. Bei größeren Events wird im Gasthaus Mayer gefeiert, das bis zu 110 Gästen Platz bietet. So ergab sich dann auch der Name VereinsMAYERbühne für die Rekawinkler Location.

Bis zu 350 Personen können dann im Stadtsaal untergebracht werden, dessen Gastronomieträger ebenfalls Roland Mayer ist. Er zeichnet für die Kulinarik verantwortlich, Marina Scheutz und ihr Team für die Künstler und Veranstaltungsorganisation. Große Stütze im Hintergrund sind auch weiterhin seine Mutter sowie Tante Elfi, die für ihre Torten berühmt ist.

„Das absolute Highlight war für mich Pressbaum United vor einem Jahr, als sich alle Künstler zu einem Erinnerungsfest für Austropopper und Kultur-Vernetzer Wilfried auf der Stadtsaal-Bühne einfanden“, so Szenewirt Mayer. Seine Jubiläumsfeier wird nun eine Kleinfassung des Vorjahresfestes.

Cornelia Leopold war als Vorstandsmitglied der Vereinsmeierei vier Jahre für die Mitgliederbetreuung verantwortlich und zieht eine positive Bilanz: „Ich lernte so viele Künstler und Menschen kennen, zum Teil sind auch Freundschaften daraus entstanden. Wir haben viel gemeinsam aufgebaut und es hat sich eine familiäre Atmosphäre entwickelt.“ Gerne blickt sie auch auf ihre Jahre in der Xangsmeierei zurück, als sie Mitglied in diesem Chor der Vereinsmeierei war.

„Die Form der Bühnenwirte ist ein einzigartiges Netzwerk. Unsere Künstlergemeinde Pressbaum hat sich in dieser Form erst vor einigen Jahren entwickelt, und Roland hat einen guten Anteil daran“, so Robert Niemeczek. Geholfen haben Roland Mayer dabei vor allem auch Wilfried und Marina Scheutz. Als er seine Bahamas-Karriere an den Nagel hängte, um das elterliche Wirtshaus zu übernehmen, packte Marina tatkräftig mit an.

Mit Kreativität, Elan und monatelangem Einsatz unterstützte sie den Umbau und Ausbau zum neuen Kultwirtshaus. „Wenn ich die Vereinsmeierei nicht kennengelernt hätte, wäre mein Betrieb anders. Wie, will ich gar nicht wissen“, so der von seinen Freunden liebevoll Roli genannte Lehrlingsausbildner.

„Ein Bühnenwirtshaus hebt Image der Region“

„Ein Bühnenwirtshaus hebt das Image einer ganzen Region“, weiß auch Landeshauptfrau Johanna MIkl-Leitner um den Mehrwert, den das Rekawinkler Wirtshaus in den letzten zehn Jahren schuf. Und diesen werden Künstler, Besucher und Veranstalter am 2. August wieder gleichermaßen unter Beweis stellen.