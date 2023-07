Kosmetik „Gauklitz“ feiert 50 Jahre

Sieghilde Gauklitz feierte ihr 50-jähriges Betriebsjubiläum ihres Kosmetikstudios in Purkersdorf. Die Unternehmerin bietet in Purkersdorf neben dem vielfältigen Serviceangebot ihres Kosmetiksalons auch Fußpflege, Massagen uns Kinesiologie an. "Ich werde mich schön langsam um meine Nachfolge kümmern müssen. Einmal muss auch Schluss sein. Gerne kann man mich für ein Gespräch kontaktieren", so Sieghilde Gauklitz.

Zum Betriebsjubiläum gratulierten Außenstellenobmann Andreas Kirnberger und Außenstellenleiter Ramazan Serttas.