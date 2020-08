Simone Wagner bezeichnet sich selbst als Urgestein des Biosphärenparks. Sie ist seit der Gründung im Jahr 2005 dabei und für sie gab es zwei prägende Meilensteine im Laufe ihrer Karriere: „Es war spannend und cool zu sehen, wie das Team über die Jahre wuchs und die Themenfelder immer breiter wurden. Und der Neubau unseres Büros hier in Tullnerbach war etwas ganz besonderes“, so die Teamleiterin für Bildung, Kommunikation und Entwicklung.

Nach kleineren Büros erst in Laxenburg, später in Purkersdorf, war es 2015 „wie wenn wir von einer WG in eine eigene Wohnung gezogen wären“, strahlt Wagner glücklich über die Heimat, die der Biosphärenpark Wienerwald im Norbertinum-Areal gefunden hat.

Seit zehn Jahren bereichert auch der Forstwirt Harald Brenner das zehnköpfige Team. Er kam als Absolvent der Universität für Bodenkultur direkt hierher. Als Verantwortlicher des Bereichs Naturraummanagement schätzt er die „spannende und vielseitige Aufgabe“, die für ihn so abwechslungsreich ist, dass er noch lange bleiben will: „Wir haben ein angenehmes Arbeitsklima, ich kann mich entsprechend einbringen und fühle mich hier sehr wohl“, so Brenner. Besonders schätzt er die gemeinsame Umsetzung mit internen und externen Partnern und „den spannenden, dynamischen Mix der Aufgabengebiete.“

Gute Kooperation mit Gemeinde

Über die gute Kooperation mit der Gemeinde Tullnerbach und am Norbertinum-Standort freut sich vor allem auch Geschäftsführer Andreas Weiß: „Der Bürgermeister kommt gerne zu unseren Veranstaltungen, wir dürfen den Sitzungssaal im Gemeindeamt auch mal für Workshops nutzen und die Zusammenarbeit mit dem Schulzentrum Norbertinum ist wirklich gut.“

Vor 15 Jahren hat die UNESCO den Wienerwald zum Biosphärenpark ernannt. Mensch und Natur sollen hier gleichermaßen Platz finden. „Damit bekamen die eingegliederten 51 niederösterreichischen Gemeinden und die sieben Wiener Bezirke ein Instrument, um die grüne Lunge auch gemeinsam zu erhalten und zu sichern“, so Weiß. Mittlerweile hat auch jede Gemeinde und jeder Bezirk einen eigenen Biosphärenpark-Botschafter, der Schnittstelle zu den jeweiligen Orten ist.

Die Geschäftsführer-Aufgabe von Weiß wiederum ist es, notwendige Abstimmungen zwischen den beiden Ländern Niederösterreich und Wien sowie die Initiierung und Begleitung von Projekten durchzuführen. Der Landschaftsökologe ist seit etwas mehr als einem Jahr in dieser Funktion tätig, davor arbeitete er immer im Bereich Gemeinde- und Regionalentwicklung.

Bei seinem Einstieg kannte er das bunte Team der Mitarbeiter aus Landschaftsökologen, Biologen und Forstwirten bereits und war vertraut mit den Agenden zum Erhalt und der Weiterentwicklung des Wienerwalds. Nach der Rettung der Wälder rund um Wien vor der Abholzung durch Josef Schöffel ab 1870 war die Auszeichnung der UNESCO als einzigartige Natur- und Kulturlandschaft vor 15 Jahren die zweite Sicherstellung des Wienerwalds.

In der Nord-Süd-Ausdehnnung reicht der Biosphärenpark von der Donau bis zur Triesting. Fünf Prozent seiner 105.000 Hektar großen Fläche sind Kernzonen, also Naturschutzgebiete, die aus der Bewirtschaftung herausgenommen sind. „Das sind die Urwälder von morgen“, betont Weiß.

Nachhaltigkeitsbewerb statt Jubiläumsfeier

Weitere 31 Prozent sind als Pflegezone deklariert, hier gibt es nur bestimmte Grünlandwidmungen. Mit Blickrichtung auf die kommenden fünf Jahre hat der Geschäftsführer drei Schwerpunkte vor Augen: Die Weiterentwicklung des Netzwerks der Partnerbetriebe durch neue Branchen, die vermehrte Bekanntmachung von Produkten und Produzenten aus dem Wienerwald sowie das klassische Betätigungsfeld des Naturraummanagements. Auch das Netzwerk der Schul- und Bildungspartner soll ausgeweitet werden.

Mit der neuen EU-Förderperiode „Ländliche Entwicklung“ von 2021–2027 könnten auch noch weitere Schwerpunkte hinzukommen.

Die offiziellen heurigen Jubiläumsfeiern mussten auf Grund der gegenwärtigen Gesamtsituation abgesagt werden. Statt dessen findet ein Nachhaltigkeitswettbewerb statt und auch ein eigener Blog „bio_SPHÄRE“ wurde ins Leben gerufen.