Purkersdorf: 150 Jahre Verlag Gebrüder Hollinek

Gegründet wurde die Verlagsbuchhandlung Brüder Hollinek vom Ururgroßvater von Richard Hollinek jun.. Mit seinen Brüdern erwarb er alle Anteile einer Produktiv-Genossenschafts-Gesellschaftsdruckerei. So entstand die Gesellschaftsbuchdruckerei Brüder Hollinek. Seit 1997 ist das Unternehmen in Purkersdorf ansässig. Richard Hollinek jun. leitet das Unternehmen seit 10 Jahren in fünfter Generation, unterstützt von seinem Vater Richard Hollinek sen..

NÖN: Warum haben Sie sich entschieden das Familienunternehmen zu übernehmen?

Richard Hollinek: Ich kann das gar nicht so sagen. Ich habe in Werbeagenturen und im Ausland gearbeitet und habe mich dort irgendwie gar nie so wohl gefühlt. Dann habe ich mit meinem Vater gesprochen, dass ich das Unternehmen gern übernehmen würde. Es gab keinen wirklichen Anlass. Vielleicht war das deswegen, weil mein Vater nie von mir verlangt hat, dass ich den Verlag übernehme. Er hat gesagt, ich solle machen, was mich interessiert und wozu ich Lust hätte. Aber wenn ich mich dazu entscheide, dann wird er mich auch dabei unterstützen. Das handhaben wir bis heute so.

Wie lange leiten Sie schon den Verlag?

Hollinek: Ich bin ganz schlecht mit diesen Jahreszahlen, weil das auch gar keine Wichtigkeit für mich hat. Aber es sind, glaube ich, circa zehn Jahre.

Warum ist der Betrieb 1997 nach Purkersdorf übersiedelt?

Hollinek: Meine Eltern haben sich 1981 in Purkersdorf ein Haus gekauft. Meine Schwester und ich sind hier aufgewachsen. Wir hatten irgendwann die Möglichkeit ein Geschäftslokal am Hauptplatz in Purkersdorf zu übernehmen. Das haben wir auch gemacht. Aus privaten Gründen bin ich später mit dem Verlag in das Haus meiner Eltern übersiedelt.

Sie sind seit 10 Jahren Geschäftsleiter, noch länger schon im Verlag. Was hat sich in dieser Zeit in der Branche verändert?

Hollinek: Es geht vieles in Richtung Digitalisierung. Das fängt an bei den Bezahlmöglichkeiten, die wir unseren Kunden anbieten. 80 Prozent unserer Kunden bezahlen auf unserer Webseite mittels Paypal, einem elektronischen Bezahlsystem. Das war früher nicht so. Früher musste man Rechnungen schreiben. Wir haben unsere Webseite in letzter Zeit sicher zwei Mal adaptiert, um sie auf den neusten Stand zu bringen. Wir sind jetzt dabei, dass wir einzelne Artikel einer Zeitschrift von uns als E-Paper anbieten. Das ist aber nur ein Versuch. Unsere Produkte sind so, dass man sie gerne in der Hand hat. Da geht es um Haptik. Man muss auch unterscheiden, ob das ein Buch für den Kaffeetisch ist, das wird man sich nicht am Handy anschauen. Aber wir haben auch wissenschaftliche Publikationen und im Bereich der Wissenschaft ist der Ruf nach elektronischen Medien größer als im privaten Gebrauch.

Ihr Betrieb besteht seit 150 Jahren, das ist eine sehr lange Zeit. Was ist das Geheimnis dahinter?

Hollinek: Wir sind sehr sparsam. Wir investieren das Geld, das wir zur Verfügung haben, in neue Buchprojekte. Wir vermitteln sehr tiefes Wissen mit unseren Büchern. Was in unseren Büchern steht, das ist unrüttelbar, das ist uns wichtig. Außerdem setzen wir seit jeher auf Nischen. Wir bedienen Nischen, die sonst niemand macht. So sind wir eigentlich konkurrenzlos. Für jemanden, der sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt, versuchen wir, zu dieser Leidenschaft noch das i-Tüpfelchen zu bieten. Wir haben nicht die Größe, die Manpower oder das Budget, um uns mit großen Verlagen anzulegen, das wollen wir gar nicht. Da machen wir lieber kleine Auflagen, aber mit Tiefenwissen. Das, glaube ich, ist das Geheimnis.

Was bedeutet es für Sie, dass Sie den Verlag in fünfter Generation leiten dürfen?

Hollinek: Es ist nicht so, dass ich zu dieser Position bestellt wurde. Ich musste nicht jahrelang in einem Job arbeiten und mir meinen Lorbeeren erarbeiten, um als Belohnung diese Position zu bekommen. Ich habe diesen Job immer nebenbei verfolgt, beobachtet und gemacht. Da verschwimmt sehr viel des Familiären mit dem Beruflichen. Das kann sehr gut sein, es kann aber auch störend sein. Ich hätte, wenn sich die Wirtschaftskammer nicht bei uns gemeldet hätte, dieses Jubiläum völlig verschwitzt. Natürlich bin ich dankbar, dass ich es machen kann. Alles in allem mache ich es gerne, freue mich, wenn ein Buch erfolgreich ist, und kann gut schlafen.

