Purkersdorf und Bad Säckingen feiern 50-jährige Partnerschaft

1950 ist die erste Partnerschaft überhaupt zwischen Montbeliard in Frankreich und Ludwigsburg in Deutschland entstanden. Genau 23 Jahre später, im Jahr 1973, entschied sich auch Purkersdorf für eine solche Städtepartnerschaft - und zwar mit Bad Säckingen. Das wurde jetzt gebührend im Zuge eines Festwochenendes in der deutschen Stadt gefeiert.

„Durch diese Partnerschaften werden Ideen und gemeinsame Projekte möglich. Sie sind ein Garant für friedliches Zusammenleben in Europa“, ist sich Purkersdorfs Vizebürgermeister Viktor Weinzinger (SPÖ) sicher. Gemeinsam mit ÖVP-Vizebürgermeister Albrecht Oppitz, ÖVP-Stadträtin Waltraud Frotz und Altbürgermeister Karl Schlögl bildete er die Purkersdorfer Delegation in Bad Säckingen. SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler musste krankheitsbedingt die Reise absagen. Ebenfalls mit dabei waren der Freundeskreis Bad Säckingen sowie eine Abordnung der FF Purkersdorf.

Ein ganzes Wochenende lang wurde in Bad Säckingen gefeiert. Es gab nicht nur Infos über die insgesamt fünf Städtepartnerschaften, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm, das unter anderem Symposien und Konzerte, zum Beispiel französischer Rap der Schüler der Realschule, ein Jazz-Konzert des Verbandsjugendorchesters Hochrhein in Kooperation mit dem Middle Jazz Orchestra aus Sanary-sur-Mer und der Stadtmusik Bad Säckingen umfasste. Im Zuge des feierlichen Festakts wurde schließlich die Städtepartnerschaft zwischen Purkersdorf und Bad Säckingen erneuert und urkundlich festgehalten.

„Städtepartnerschaften ermöglichen einen Austausch, auch über Sprachgrenzen hinweg und fördern das Verständnis füreinander. Die dabei geknüpften Freundschaften sind digital möglich, jedoch die persönliche Pflege und ein gemeinsames Erleben ist durch nichts zu ersetzen. Die Feierlichkeiten haben dazu beigetragen, die Verbundenheit zu stärken und neue Freundschaften zu schließen. Es war mir eine Freude, dabei zu sein“, so Frotz abschließend.