Bühne Purkersdorf-Chef Karl Takats: „Wir arbeiten am Feinschliff“

Die Proben fürs Jubiläums-Benefiz-Konzert laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 31. März ist es so weit, das Jubiläumskonzert zum elften Geburtstag der Bühne findet statt. Alle Künstler, die auf der Bühne stehen, spielen gratis. Die freien Eintrittsspenden kommen dem Kulturverein „Die Bühne“ zugute. „Derzeit arbeiten wir noch am Feinschliff. Alle freuen sich schon riesig auf Freitag“, berichtet Bühne-Chef Karl Takats über den Probenfortschritt. Er wird selbst gleich mehrmals beim Jubiläumskonzert auftreten. Bei der T. Family Stage Band spielt er gemeinsam mit seinen Kindern Rosa und Josef sowie Elise Madl, Werner Deimel, Egon Gröger und Tobias Schüftner.

Auch bei den Purkersdorfer All Stars ist der Bühne-Chef höchstpersönlich mit dabei und mit der erweiterten Version der All Stars mit N!DDL und Susan Blake tritt er ebenfalls auf.

In den Dienst der guten Sache stellen sich auch Heli Deinboek und Karin Daym. Insgesamt stehen über 20 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne für die Bühne.

Übrigens sind die Gratis-Karten fürs Konzert schon ausreserviert, Restplätze gibt es aber noch für den Abend.

