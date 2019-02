Wenn man behauptet, man hätte etwas schon zum X-ten Mal gemacht oder gesagt, dann meint derjenige, dass er es nicht mehr weiß, wie oft er das schon gemacht oder gesagt hat, ohne dass es den gewünschten Effekt gebracht hätte. Das neue Programm des Purkersdorfer Kabarett-Duos Monica Weinzettl und Gerold Rudle heißt genau so – zum X-ten Mal – das hat aber ganz andere Gründe.

„Wir arbeiten seit dreizehn Jahren zusammen und das ist unser zehntes gemeinsames Programm“, erklärt Monica Weinzettl. Dabei steht das X für die römische Zahl Zehn. Nach so vielen gemeinsamen Jahren auf der Bühne sollte man meinen, die beiden hätten schon über alles geredet, „das ist aber nicht so, wie wir jetzt erst wieder bemerkt haben“, so Weinzettl. Das Programm erzählt, wie sollte es anders sein, von alltäglichen Problemen des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau.

Kreativität schlägt im Urlaub richtig zu

„Wir lassen uns dabei auch ein bisschen von Freunden inspirieren. Aber das meiste passiert uns tatsächlich selbst, auch wenn uns das keiner glaubt“, sagt Weinzettl mit einem Augenzwinkern.

Das neue Programm haben sie in den letzten Monaten geschrieben. Während eines Urlaubs auf Gran Canaria haben sie den Text verfeinert und gelernt. „Das habe wir deshalb gemacht, damit wir zu Hause dann schon etwas haben, womit wir arbeiten können“, schildert Weinzettl den Entstehungsprozess. Das Vorgängerprogramm „DramaQueen & CouchPotato“ entstand während eines Urlaubs im Wohnwagen in Kroatien. Der Abstand von der Heimat scheint also kreativ zu wirken.

Derzeit probt das Duo in der Bühne in Purkersdorf und die Wünsche werden den beiden vom Team rund um Bühne-Chef Karl Takats von den Augen abgelesen. „Das ist so praktisch. Wir gehen nur ein paar Meter zu Fuß und können schon loslegen“, schwärmt Weinzettl vom Probeort in Purkersdorf.

Viel ist über das Programm noch nicht zu erfahren, jedoch, „es wird wieder einen Rap geben. Der ,Altenrap’ aus dem letzten Programm hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir das im neuen auch wieder einbauen wollen“, verrät Weinzettl. Es soll dabei ein Battle zwischen Mann und Frau sein. „Und vielleicht wird die Firma Illuminati wieder ein Video für uns machen“, so Weinzettl.

Premiere des Stücks ist am 25. Februar im Orpheum in Wien, in Purkersdorf treten die beiden dann am Freitag, 17. Mai, in der Bühne auf. Der Reinerlös dieses Auftritts kommt den „Vorstadtherzen“ zugute.