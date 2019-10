Sie ist grauslich, die Krätze. Heftiger Juckreiz, besonders in der Nacht und Bläschen zwischen Fingern und Zehen sind Symptome, die der Parasit auslöst. Die Milbe gräbt sich Gänge in die menschliche Haut und legt dort ihre Eier ab, was Entzündungen verursacht.

Diese ungefährliche aber unangenehme Hautkrankheit hat jetzt auch das BG/BRG Purkersdorf erreicht, bestätigt Direktorin Irene Ille gegenüber der NÖN: „Ein paar Jugendliche aus der Oberstufe haben sich mit Skabies infiziert. Alle betroffenen Schüler gehen in die selbe Klasse.“ Sämtliche Maßnahmen seien bereits getroffen worden. „Alle im Dunstkreis der Jugendlichen wurden sofort informiert und die, die es haben, sind mit Salben versorgt worden“, informiert die Direktorin, die auch betont, dass diese Fälle die ersten bestätigten an der Schule seien.

Auf der Schulwebsite habe man sofort reagiert und die Information über die Erkrankung weitergegeben. „Die Erkrankung ist sicher nicht lustig, aber es gibt auch keine Epidemie. Natürlich wird sie ernst genommen und alle Schüler, bei denen ein Verdacht besteht, werden untersucht“, sagt Ille. Das, was der Arzt rät, werde gemacht. „Ein professioneller Umgang mit der Krätze ist wichtig“, so Ille. Die Ansteckung sei allerdings geringer, als beispielsweise bei Läusen. Übertragbar ist die Hauterkrankung durch engen Körperkontakt. „Mittlerweile hat sich die Krätze in Österreich ja schon so etwas wie etabliert“, meint Ille.

Bürgermeister Stefan Steinbichler ist überzeugt davon, dass die Direktorin die Angelegenheit perfekt handhaben wird, „um jede weitere Übertragung auszuschließen“. Dass die Krätze-Fälle überhaupt aufgetreten seien, sei natürlich tragisch.