Thema „Jugendberatung“ – was machen die da? – eine oftmals gestellte Frage, die sich auch gar nicht so einfach beantworten lässt. Besser ist es, sich direkt ein Bild vor Ort zu machen, denn da stehen engagierte Menschen mit Rat und Tat zur Seite. Am sogenannten „Elterntag“ gewähren sie jedermann Einblicke in ihre Arbeit. Die NÖN besuchte vorab die Einrichtung.

Richtig gemütlich ist es im „Respect“. Sitzgelegenheiten überall, ein Wuzzler, ein Billardtisch, eine Küche und alles was das Herz begehrt. Das soll es auch sein, denn die „Kundschaft“ soll sich ja auch wohlfühlen. Leiter Robert Eder und seine Mitarbeiterinnen Elisabeth Loidl und Bianca Thiele helfen dort weiter, wo Jugendliche vielleicht alleine nicht mehr weiter wissen.

„Wir bieten ein Jugendcafe, Jugendberatung, ein Lerncafe aber auch Elternberatung“, zählt Eder die Palette des Betätigungsfeldes auf. Obendrein wird auch aufsuchende Jugendarbeit, sprich Streetwork, gemacht. „Es gibt jede Menge Einrichtungen, die Menschen in fast allen Lebenslagen beraten. Für Jugendliche gibt es wenig. Und das Alter, in dem sich sehr viel entscheidet“, nennt Eder etwa die Berufswahl. Über 130 Jugendliche suchten deshalb 2018 bisher das Respect auf, 40 davon kommen regelmäßig. „Die ersten kommen bereits mit zwölf Jahren zu uns und wir begleiten sie oft bis in die Zwanziger“, sagt Eder.

Ein wichtiger Teil der Arbeit ist auch Suchtprävention. „Doch gerade dieses Wort schreckt oft die Eltern ab, Kinder zu uns zu schicken. Sucht ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema“, sagt Eder und verweist auf den leichtfertigen Gebrauch von Alkohol in unserer Gesellschaft.

Jugendliche in Purkersdorf sehr mobil

Gibt es eine Besonderheit für Purkersdorf? – Diese Frage beantwortet Eder mit „Ja, die gibt es. Die Nähe zum Auhofcenter macht die Jugendlichen sehr früh sehr mobil. Später dann bis nach Wien.“

25 Jahre gibt es den Verein bereits, „dennoch sind nicht alle Angebote des Vereins bekannt“, so Eder. Genau deshalb lädt der Verein am Dienstag, dem 4. Dezember, zu einem Elternabend.