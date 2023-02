Streetwork-Bus für Region Purkersdorf in Planung

Die Intensivierung der Jugendarbeit in der Marktgemeinde Gablitz stand beim gemeinsamen Treffen von Bürgermeister Michael Cech und geschäftsführendem Gemeinderat Robin Auer mit Obmann Philipp Dörler und Geschäftsführer Robert Eder von Respect Jugendarbeit im Mittelpunkt.

„Gemeinsam erarbeiten wir, wie Jugendarbeit in Gablitz und der Region noch besser und zielgerichteter erfolgen kann - von mobiler Jugendarbeit, Jugend- und Suchtberatung, Schulsozialarbeit. Da bewegt sich vieles“, ist sich Cech sicher.

„Die Jugendlichen sind wesentlich mobiler, als wir gedacht haben.“Robert Eder

Und um mobile Jugendarbeit wird sich in nächster Zeit einiges drehen, wie Eder gegenüber der NÖN erklärt. „Wir haben eine Umstrukturierung geplant. Die Jugendlichen sind wesentlich mobiler, als wir gedacht haben. Deswegen möchten wir den Fokus künftig mehr auf die mobile Jugendarbeit legen.“

Ein zweiter Grund für die Neuorientierung liegt zudem am derzeitigen Standort des Jugendzentrums in der Kaiser Josef-Straße in Purkersdorf. „Wir müssen hier im Herbst raus und sind noch auf der Suche nach einem neuen Standort“, verrät Eder. Aktuell konnte noch kein neuer Platz gefunden werden.

Falls der Verein in Purkersdorf keine geeignete Unterkunft findet, schließt Eder auch nicht aus, in die umliegenden Gemeinden, wie etwa Gablitz, auszuweichen. „Purkersdorf wäre als Standort ideal, da die Stadt einerseits das Zentrum unserer Tätigkeiten ist, mit der Gabelung Richtung Gablitz und Tullnerbach. Andererseits ist Purkersdorf ein Schulstandort, an dem viele Jugendliche sind“, schildert der Geschäftsführer von Respect und ergänzt: „Wenn wir mehr auf mobile Arbeit setzen, müssen die künftigen Räumlichkeiten auch nicht so groß sein, wie bisher.“

Sichtbarer für Jugendliche und Bevölkerung

Abseits davon gibt es auch Überlegungen eines Streetwork-Busses. „Damit ist man nicht nur für die Jugendlichen sichtbarer, sondern auch für die Bevölkerung und die Politiker. So sehen sie, dass es Jugendarbeit in ihrer Gemeinde gibt und die Gelder dafür auch eben für die Jugendarbeit eingesetzt werden“, meint Eder. Das sind aber noch Zukunftsvisionen.

Als Nächstes konzentriert sich Eder – neben der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten – auf die mobile Jugendarbeit. „Ab März sind wir wieder mit unseren Privatfahrzeugen in der Region unterwegs. Das heißt, wir beginnen ab März schon mit dem neuen Konzept und halten uns mehr dort auf, wo auch die Jugendlichen sind. Es wird aber auch weiterhin die klassischen Beratungen geben“, verspricht der Respect-Geschäftsführer.

Außerdem gibt es jetzt monatlich das Lerncafé im Jugendzentrum. „Bis wir etwas Neues gefunden haben werden die Lerncafés noch in der Kaiser Josef-Straße 49 stattfinden“, erklärt Eder. Er könne sich aber auch vorstellen, die Lerncafés an neue Orte, wie etwa die Bibliothek, zu verlegen.

Generell soll die Jugendarbeit mehr in den öffentlichen Raum gelegt werden, ganz nach dem Motto „Wir kommen zu den Jugendlichen, nicht die Jugendlichen zu uns“. „Karaoke oder Pizza-Abende im Jugendzentrum werden weniger, dafür soll es mehr Grillabende oder gemütliche Ecken mit Liegestühlen in der Öffentlichkeit geben“, so Eder.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.