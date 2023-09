Zerstrittene Geschwisterkinder in Rekawinkel

Vollbild

Bühnenwirt Roland Mayer mit den zwei Marinas - Vereinsmeierei-Chefin Marina Scheutz-Tatic (li.) und Marian Lackovic alias Malarina. Malarina ist Preisträgerin des Salzburger Stier 2023, dem renommierten Kleinkunstpreis im deutschen Sprachraum. Irene Szerencsics und Gerald Renner (h.l.) mit Nina Renner, Gerhard Mittermaier, Andrea und Gerhard Grabmaier, Michaela Köttler und Robert Grass. Bühnenwirt Roland Mayer bot seinen Gästen unter anderem ein Spanferkel mit hausgemachtem Balkanweißbrot und warmen Krautsalat. Marina Lackovic kam in den 90er-Jahren mit ihren Eltern von einem serbischen Dorf nach Tirol. Mittlerweile lebt sie in Wien. photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler photo by nadja buechler

