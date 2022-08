Verkehrsbehinderungen durch Bauarbeiten im Gablitzer Ortszentrum

Werbung

Die Wiener Netze GmbH wird in den kommenden Wochen im Bereich der Kirchengasse, Bachgasse und Johann-Wanderer-Straße bauen: Im Klosterweg errichtet der Netzbetreiber gegenüber des Pfarrheims eine neue Trafostation.

Darüber hinaus wird dorthin – von der bestehenden Trafostation in der Bachgasse über die Kirchengasse – ein Kabelstrang eingezogen. Außerdem wird ein neues Kabel in die Johann-Wanderer-Straße (bis zur Hausnummer 4) verlegt.

„Die Arbeiten dienen auch der Energiesicherheit von Gablitz“, erklärt Bürgermeister Michael Cech (ÖVP). Denn durch die Einspeisung von alternativen Energien seien die Netze empfindlicher geworden.

Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 16. August, in der Bachgasse. In den folgenden ein bis zwei Wochen ist laut Bürgermeister mit Behinderungen zu rechnen. Mit den Wiener Netzen sei jedoch vereinbart, dass immer ein Fahrstreifen frei bleibt. Der Zugang zum Kindergarten und den Anrainergrundstücken ist weiterhin möglich.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.