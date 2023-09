Keti und Temo bei Midori

Mit einem besonderen Kammermusikabend eröffnet die Pressbaumer Pianistin Midori Ortner die Herbstsaison ihrer Salonkonzerte in der Brentenmais. Temur Kharshiladze an der Flöte und Ketevan Sepashvili am Klavier, bekannt als Keti & Temo, werden Werke von Reinecke, Schumann, Widor, Dutilleux und Poulenc aufführen. „Beide Künstler sind bei uns bereits getrennt voneinander aufgetreten, danach haben sie heimlich geheiratet und jetzt sind sie unheimlich erfolgreich“, verweist Ortner lächelnd auf einen soeben erfolgten Auftritt im Musikverein.

„Keti & Temo“ beim Verein Freunde der Klavierkunst, Samstag, 16. September, 18 Uhr, Johannes Brahmsgasse 1. Kostenbeitrag 25 Euro, Jahresmitglieder und Jugendliche bis 18 gratis. Voranmeldung erbeten unter 02233 53 993 oder 0677 612 39 095 oder www.klavierkunst.at.