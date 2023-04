Purkersdorfer ist Teamleiter für Task Force Sozialleistungsbetrug

Ein Fremder schummelt sich in das österreichische Sozialsystem ein, tatsächlich lebt er im Ausland. Er täuscht aber vor, in Österreich zu leben. Er besucht hier Ärzte oder nimmt Kur oder Reha in Anspruch, bezieht Familienbeihilfe, Notstandshilfe, Sozialhilfe oder Pflegegeld. In Wirklichkeit müsste er diese Leistungen aber in seiner Heimat in Anspruch nehmen.

Um solche Fälle aufzudecken, wurde im Jänner 2019 die Task Force Sozialleistungsbetrug (TF Solbe) im Bezirk St. Pölten gegründet. Seit damals konnten Delikte mit einem Schaden von 650.000 Euro geklärt werden. „Die TF Solbe war zunächst als ein Projekt vom Bundeskriminalamt gestartet worden, um ein Lagebild zum Sozialleistungsbetrug zu erarbeiten“, weiß Herbert Schwarz. Der Purkersdorfer Polizist ist auch Teamleiter der TF Solbe für den Bezirk.

Am Ende des Projekts habe man aber die Notwendigkeit eines Fortbestandes gesehen. „Dadurch ging die Bekämpfung des Sozialleistungsbetruges in den Linienbetrieb der Polizei über“, erklärt Schwarz, der konkret auf Fallbearbeitungen und die kriminalpolizeiliche Vorgehensweise geschult wurde.

„Meine Aufgabe ist es, mit den Solbe-Ermittlern die nötigen Erhebungen zu besprechen, und ich stehe bei Ermittlungen zur Seite“, informiert Schwarz über seine Aufgaben. Besonders umfangreiche oder anspruchsvolle Fälle führt er selbst durch.

„Menschlichkeit und Empathie sind wichtig“

Schwarz wurde vom Landesverantwortlichen der TF Solbe eingeladen, diese Aufgabe zu übernehmen. „Ich war immer bemüht, meine Aufgaben mit einem Gespür für Menschen zu erfüllen. Ein großes Maß an Menschlichkeit und Empathie ist gerade bei der Solbe-Arbeit von großer Bedeutung“, sagt Schwarz. Am meisten würde ihn anspornen, dass beim Sozialleistungsbetrug jeder Steuerzahler geschädigt sei. „Das soziale Geld soll denen zufließen, für die es bestimmt ist und auf keinen Fall an Betrüger.“

Das Besondere am Sozialleistungsbetrug sei, dass er sich in vielen Bereichen bildet, wo die Bundespolizei keine „Mitwirkung“ habe. „Also etwa beim Arbeitsmarktservice, bei der Pensionsversicherungsanstalt bei Vorlage von gefälschten ärztlichen Gutachten“, fügt der Polizist hinzu.

Es sei wichtig, dass in solchen Fällen der TF Solbe Ermittler alle vom Betrug betroffenen Stellen an einen Tisch holt und eine einheitliche Vorgehensweise bei der Aufklärung bespricht. Eine kriminaltaktisch sinnvolle Vorgehensweise sei das Um und Auf bei Verhinderung oder Aufklärung.

Aus diesem Grund sind auch kürzlich einige neue Beamte dafür eingeschult worden. Schwarz wird als Teamleiter intensiver geschult. „Zuletzt zum Thema Vermögenssicherung. Es ist eine wesentliche Aufgabe der TF Solbe, das durch eine Tat erschlichene Geld dem Steuerzahler wieder zurückzubringen. Verbrechen darf sich nicht auszahlen.“

Im Bezirk St. Pölten wurden Fälle von widerrechtlichen Erlangen von Arbeitslosengeld, Mindestsicherung, Notstandshilfe, Grundversorgung, Ausgleichszahlungen, Pflegegeld und Krankengeld aufgedeckt. Auch in Purkersdorf wird ermittelt. „Hier geht es um Personen, die eine Auslandsreise antraten, dazu Leistungen aus der Grundversorgung beziehen und der Meldeverpflichtung bei der Behörde nicht nachkamen. Hier sind die Ermittlungen noch im Gange“, so Schwarz.

