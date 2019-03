Am Anfang sitzt Bernd Weidenauer vor einem leeren weißen Blatt Papier. Das dauert aber nur einige wenige Sekunden. Dann fällt der Blick auf Vizebürgermeister Viktor Weinzinger, der jetzt einige Minuten nicht zu sehr seine Miene verziehen sollte. Bernd Weidenauer macht mit seinen Stiften ein paar Handgriffe und fertig ist die Karikatur des Vizebürgermeisters.

Weidenauer zeichnet mittlerweile seit 2003 hauptberuflich Karikaturen. Nachdem er Malerei für das Lehramt studiert hatte, gibt er sein Wissen heute auch bei Sommerakademien weiter.

Eines seiner Werke zeigte auch den ehemaligen Bürgermeister Karl Schlögl, der es bis zum Schluss seiner Amtszeit im Büro hängen hatte.

Der jetzige Bürgermeister Stefan Steinbichler hält nun auch einen „echten Weidenauer“ in den Händen.

Convention im japanischen Osaka

Sein Beruf führte Bernd Weidenauer nicht nur als Schnellmaler auf die Bühne der ORF-Sendung „Die große Chance“, sondern auch in weit entfernte Länder.

Im Februar war er in Japan bei einer Convention. „In Osaka kamen viele Karikaturisten in einem Saal zusammen und haben an Wettbewerben teilgenommen“, erinnert sich Weidnauer. Dabei geht es um schnelles Zeichnen oder besonders gutes Zeichnen. Bei Veranstaltungen wie dieser sind natürlich viele Motive vorhanden. So haben Karikaturisten-Kollegen auch einige Zeichnungen von Weidenauer selbst angefertigt.

Doch bis nach Japan zu reisen ist nicht notwendig, um an einer Convention mit Karikaturisten teilzunehmen. Von 5. bis 10. April findet „Eurocature“ in Wien statt, die von Bernd Weidenauer mitorganisiert wird.

Zu seinen Motiven gehören nicht nur Auftragsarbeiten, sonder auch Politiker und andere berühmte Persönlichkeiten.