Gablitzer Alexander Lukeneder blickt in vergangene Zeiten

Am Anfang stand die Idee des Gablitzer Paläontologen Alexander Lukeneder, Leiter eines Forschungsprojektes des Naturhistorischen Museums zusammen mit dem Land Niederösterreich und der Akademie der Wissenschaften, das sich mit der Karnischen Krise beschäftigt. Dieser die Erde vor 235 bis 233 Millionen Jahren in Atem haltende Ausnahmezustand, bei dem bei einer Serie von Vulkanausbrüchen gigantische Mengen an CO2 und Asche ausgestoßen wurden, vernichtete große Teile des Lebens auf dem blauen Planeten. Gleichzeitig bescherte er der Wissenschaft auch eine Art Standbild der damaligen Welt, indem Tiere und Pflanzen konserviert wurden. Die Idee war nun, in einer der weltweit bedeutendsten Fundstellen – dem Gebiet des Polzberges zwischen Lunz am See und Gaming – mittels Kernbohrung in die untersten Schichten, die Sedimente der Karnischen Krise enthalten, vorzudringen, chemisch unveränderte Gesteine zu entnehmen und diese akribisch zu untersuchen. So gewonnene Ergebnisse helfen nicht nur einen Blick in die Vergangenheit zu tun. Sie können auch mit dazu beitragen, aktuelle Ereignisse – etwa im Bereich des Klimawandels – besser zu verstehen.

Der Idee folgte die Umsetzung. Vier Tage lang kämpfte sich der Bohrer unter einem aufgelassenen Steinbruch durch die sogenannten „Reingrabner Schichten“, in denen sich die Karnische Krise optimal darstellt. „Ursprünglich hätte ich lieber direkt beim Polzberg gebohrt, aber technische Schwierigkeiten haben uns dazu gezwungen umzudisponieren“, so Lukeneder, der tagelang auf der Suche nach einem neuen möglichst optimalen Ort für den Bohrereinsatz war.

Vorerst machte sich jedoch Ernüchterung breit. Der Bohrkern stellte keine feste Einheit dar, sondern zerbröselte in viele kleine Stücke. Mit Fortdauer der Arbeiten verbesserten sich die Ergebnisse jedoch, wurde der Bohrkern kompakter und lieferte Gesteinsproben, die leichter zu erforschen sind. Die Analysen auf Kalkgehalt, Spurenelemente, Gammastrahlung, organische Materialien und anderes werden nun von Spezialistinnen und Spezialisten in den USA, Frankreich, Deutschland und China durchgeführt. Untersuchte Fossilgruppen sind etwa Schnecken, Ammoniten, Fische sowie Pollen und Sporen von Pflanzen. „Alles zusammen ergibt ein Bild des Ökosystems und des Klimawandels vor 235 bis 230 Millionen Jahren. Und das alles in 30 Metern Bohrkern“, so Lukeneder, der diesen selbst in mehreren Fuhren mit dem Auto in seine Labors in Wien und Gablitz transportierte.