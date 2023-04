Neues Gasthaus „MauerWerk“ öffnet in Mauerbach

Acht Jahre lang führte Maria Winter den Kartausenwirt. Nun hat das Lokal mit dem 48-jährigen Wiener Christoph Bartusch einen neuen Betreiber für die nächsten fünf Jahre gefunden. Solange läuft der Pachtvertrag, der allerdings zu jeder Zeit verlängert werden kann.

Fortan werde das Gasthaus in der Kartause „MauerWerk“ genannt. Gäste dürfen sich in Zukunft neben jeder Menge Spezialitäten und Specials, insbesondere auch auf gute Hausmannskost mit immerwährenden saisonalen Schmankerln wie Spargel, Bärlauch, Eierschwammerln und Wild freuen.

„Durch die sehr kurzfristige und schnelle Entscheidung, dieses Gasthaus zu übernehmen, und der Erledigung der Schließung des vorigen Gasthauses, sind wir noch bisschen im Unklaren betreffend der Öffnungszeiten und des Eröffnungstermins“, berichtet Bartusch, der vermutlich erst Mitte bis Ende Mai genaueres zu den Öffnungszeiten und dem Eröffnungstermin sagen kann.

Viele Ideen und jahrelange Erfahrung

Doch bereits jetzt hat Bartusch zahlreiche Ideen im Sinn in Bezug auf Mittagsmenüs, Catering, Veranstaltungen, Hochzeiten, in die der Gasthausbetreiber seine gesamte Energie hineinstecken und sich verwirklichen möchte.

Aufmerksam auf das Angebot wurde Bartusch durch eine Ausschreibung. Das Gasthaus hat sofort das Interesse des gebürtigen Wieners geweckt und auch die archaische Location sagte ihm sehr zu.

Mit Christoph Bartusch wurde ein prädestinierter Nachfolger gefunden, der Jahrzehnte an Erfahrung vorweisen kann. 16 Jahre lang hat dieser in Wien im Restaurant „Bamkraxler“ als Geschäftsführer gearbeitet, ehe er zuletzt zehn Jahre als Selbstständiger das Gasthaus „Auhirsch“ betrieben hat.

Der 48-Jährige lebte bis zu seinem 40. Lebensjahr in Wien. 2015 ist dieser schließlich für die Arbeit und Liebe ins Marchfeld gezogen. In einem Haus in Loimersdorf lebt Bartusch mit der selbstständigen Meisterfloristin Patricia Mück, die mit „NaturWerk“ arbeitet, sowie den drei gemeinsamen Kindern. Zu den Hobbys des Wieners gehören Gartenarbeit, Sport sowie allerlei Aktivitäten in der Natur mit seiner Familie.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.