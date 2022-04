Kaufhaus Langer: Abschied in Pressbaum nach 111 erfolgreichen Jahren

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Vor Kurzem schloss das Kaufhaus Langer nach 111 Jahren für immer seine Türen. Für das sympathische und geschäftstüchtige Mutter-Tochter Gespann, Steffi Weißenböck und Conny Doser, war es ein emotionaler Tag, der ihnen lange in Erinnerung bleiben wird. Viele Stammkunden kamen auf einen letzten Einkauf oder Besuch noch einmal vorbei. „Wir waren von der großen Anteilnahme und dem tollen Feedback unserer Kunden sehr gerührt“, erzählt Geschäftsführerin Conny Doser.

Rudolf und Hermine Langer gründeten den Betrieb 1910 und übergaben das Kaufhaus 1931 an Steffi Weißenböcks Eltern Rudolf und Stefanie Langer. Foto: privat

1910 gründeten Weißenböcks Großeltern, Rudolf und Hermine Langer, den Betrieb in der Hauptstraße 35, und übergaben ihn 1935 an Weißenböcks Eltern Rudolf und Stefanie Langer. Angeboten wurden Spielwaren, Kurzwaren, Wäsche, Meterware, Stoffreste, Schnittmuster zum Nähen, Papierware, Schulware und es gab eine Putzerei-Annahme. Rudolf Langer betrieb im Hinterhof eine Weberei und fertigte aus Stoffresten Fleckerlteppiche an. 1965 sorgte ein Zubau für größere Schaufenster und mehr Platz im Geschäft.

(v.l.) Rudolf und Stefanie Langer mit zwei Angestellten im Geschäft. Im Hintergrund lächelt Stefanie Weißenböck in die Kamera. Foto: privat

„Die Dekoration der Schaufenster war immer ein wichtiges Thema. Zu Weihnachten hat sich mein Vater besonders ins Zeug gelegt“, erinnert sich Weissenböck. Nach dem Tod ihres Vaters übernahm die damals 29-jährige Weißenböck das Geschäft. Mit 14 Jahren machte sie eine Lehre als Kaufmännische Angestellte im elterlichen Betrieb, und blieb bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1997 Geschäftsführerin. Gemeinsam mit ihrer Tochter Conny, die nach dem Besuch der Handelsschule in Wien ebenfalls im Geschäft mitarbeitete, betreute sie mit viel Engagement ihre Kundschaft aus Nah und Fern, und blieb auch nach der Geschäftsübernahme ihrer Tochter weiterhin tätig.

Alle zwei Wochen neue Mode im Geschäft

Die modeinteressierte Conny Doser sorgte für frischen Wind bei der Modeauswahl, und so fand jede Generation etwas für ihren Geschmack. Neben der Mode gab es Wäsche von Triumph, Huber, Jockey, Skiny und Wolford, sowie auch Nähzubehör. „Eine reine Boutique wäre nicht gut fürs Geschäft gewesen, obwohl wir alle zwei Wochen neue Ware anbieten konnten. Die Angebotsvielfalt hat unser Geschäft ausgemacht und uns immer wieder neue Kunden gebracht. Auch durch Mundpropaganda sind viele zu uns gekommen“, ist Doser überzeugt.

Weihnachtliche Stimmung gab es nicht nur in den liebevoll dekorierten Schaufenstern, sondern auch im Geschäft. Steffi Weißenböck und Mutter Stefanie Langer betreuten ihre Kunden mit viel Herzblut. Foto: privat

Das Geschäftslokal wurde aus wohlüberlegten Gründen nicht modernisiert. „Es wäre nicht mehr dasselbe gewesen. Wir haben auf den Wiedererkennungswert gesetzt, und haben diese Strategie nie bereut“, erzählt Doser. Einen betriebswirtschaftlichen Tiefpunkt gab es vor 15 Jahren. Die schlechten Zahlen ließen Doser und Weissenböck bereits an eine Schließung denken. Aber auch dabei half die Mundpropaganda über die Krise hinweg, denn die zufriedenen Kunden wollten „ihr“ Kaufhaus Langer nicht verlieren und unterstützten tatkräftig mit ihren Einkäufen.

Seit Ende Februar ist es nun doch soweit, und die zwei Damen sind mit der Geschäftsauflösung beschäftigt. Eine Vermietung der Geschäftsräume ist derzeit nicht vorgesehen. „Wir bedanken uns bei unseren Kunden, die uns jahrelang die Treue gehalten haben“, lassen Conny Doser und Steffi Weißenböck mit einem lachenden und einem weinenden Auge ein letztes mal grüßen.

