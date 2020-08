Auch im Herbst wird es heuer kein Theater geben. Eigentlich wäre der „Raub der Sabinerinnen“ unter der Regie von Regina Sykora geplant gewesen, doch diese Produktion fällt coronabedingt aus. „Die Umstände für die Proben wären einfach zu schwierig gewesen“, sagt Sonja Schauer, Obfrau vom Theater Purkersdorf.

Die Textbücher seien zwar an die Darsteller ausgegeben worden, aber nicht einmal die erste Leseprobe konnte stattfinden. „Die Schauspieler hätten in Teams mit Maske proben müssen und sich in Selbstisolation begeben sollen. Das kann man von Amateur-Schauspielern einfach nicht verlangen. Schließlich gehen sie ja alle einem Beruf nach“, so Schauer.

Eine Produktion heuer auf die Bühne zu bringen hätte ein Risiko in viele Richtungen gebracht. „Wir hätten nicht das entspannte Theater bieten können, das es sonst gibt. Auch wären vielleicht viele ältere Personen aus Angst vor einer Ansteckung nicht gekommen. Das hätte einen finanziellen Verlust für uns bedeutet“, erklärt Schauer. Als Laientheater hätte man keinen Druck zu spielen.

Obwohl das Theater im Herbst abgesagt werden musste, will das Theater Purkersdorf den Leuten trotzdem etwas bieten. Mitte September startet in Kooperation mit der Volkshochschule ein Theater-Workshop.

„Sich auf gewisse Szenen einstellen und vorgegebene Texte improvisieren, steht auf dem Programm. Auch an der Sprache wird gearbeitet“, weiß Kunsttherapeutin Regina Sykora, die den Workshop gemeinsam mit Eva Peschta abhält. Peschta kommt aus der Physiotherapie und wird mit den Teilnehmern daran arbeiten, wie man sich mit dem eigenen Körper ausdrückt.

„Mitmachen darf jeder, Vorkenntnisse sind keine notwendig“, so die beiden Leiterinnen. Man bekomme die Möglichkeit sich auszuprobieren und lernt, was das eigene Tun bei anderen bewirkt. Wichtig ist Sykora und Peschta: „Es gibt kein richtig und kein falsch.“ Insgesamt können 15 Personen am Workshop teilnehmen. „So hoffen wir, dass neue Mitglieder dazukommen und vielleicht finden wir ja auch den nächsten Bühnenstar“, schmunzelt die Obfrau.

Heuer ist außerdem noch ein Fackelzug im Steinbruch geplant. Diese Veranstaltung im Freien könne nach den Richtlinien gut organisiert werden.

„Unser 30. Jubiläumsjahr haben wir uns anders vorgestellt. Alle waren traurig und irritiert, was da mit uns passiert“, sagt Schauer. Im kommenden Jahr hofft man aber wieder voll durchstarten zu können. „Bei der Weihnachtsfeier werden wir entscheiden, welche Stücke wir aufführen. Ob beispielsweise nur ein Kinderstück im Steinbruch gespielt wird oder auch das Erwachsenenstück.“