Von Tag zu Tag wurde die Hoffnung kleiner, dass die beiden Open-Air-Konzerte in Purkersdorf doch noch stattfinden können. Jetzt steht es fest: Weder das Falco-Tribute-Konzert, das bereits von 6. Juni auf 22. August verschoben wurde, noch der Auftritt von Paul Young am 29. August werden zu diesem Termin über die Bühne gehen können.

Mit einer fixen Absage will die Stadtgemeinde allerdings noch warten, bis es eine genaue Verordnung gibt.

„Gehen davon aus, dass wir betroffen sind“

In der Pressekonferenz der Regierung am vergangenen Freitag wurde allerdings mitgeteilt, dass Großveranstaltungen bis 31. August nicht abgehalten werden dürfen. In die Kategorie Großveranstaltung – mit rund 6.000 Besuchern – dürften auch die Open-Air-Konzerte fallen. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass unsere Veranstaltungen davon betroffen sind“, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde.

Dieser Ansicht ist auch Organisator Niki Neunteufel. „Schon bei der Termin-Verschiebung habe ich mich auch auf dieses Worst-Case-Szenario vorbereitet“, teilt Neunteufel mit. Er ist bemüht, die beiden geplanten Veranstaltungen um ein Jahr zu verschieben und gerade dabei, Termine zu finden.

„Natürlich ist es schade, dass heuer keine Konzerte stattfinden – gerade zum 30-Jahr-Jubiläum des Nikodemus“, meint Neunteufel. Zu traurig ist er aber nicht, „denn vielleicht ist es schöner, wenn die Konzerte stattfinden, wenn alles vorbei ist“. Da könne Vergnügen im Vordergrund stehen und nicht die Angst. „Wenn der Hauptplatz heuer nur halb voll wäre und sich die Leute fürchten, dann hätte ich mich auch geärgert“, sagt Neunteufel.