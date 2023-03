Purkersdorf: Tigereule sperrt zu

Es war keine leichte Zeit, in der Susanne Legerer ihr Geschäft „Tigereule“ mit selbstgenähten Brotkörben für die Gastronomie und Kinderkleidung in Purkersdorf eröffnete. Zwei Wochen vor dem ersten Lockdown im Jahr 2020 sperrte sie auf, nach drei Jahren ist wieder Schluss. „Vor allem im vergangenen Jahr gab es keine Kundenfrequenz. Wenn man fünf Tage die Woche geöffnet hat und an drei bis vier Tagen alleine im Geschäft sitzt, wird es schwierig“, sagt Susanne Legerer im NÖN-Gespräch. Obwohl es in den Jahren 2020 und 2021 mehr Coronamaßnahmen gegeben hatte, seien trotzdem mehr Kunden gekommen. Sie vermutet, dass die Teuerung und vor allem die Online-Käufe eine große Rolle spielen.

Aufgeben will sie aber dennoch nicht. „Denn aufgeben tut man nur einen Brief“, gibt sich die Purkersdorferin kämpferisch. Mit ihrem Selbstgenähten wird sie weiterhin auf Märkten unterwegs sein, beispielsweise am Ostermarkt beim Lederleitner in Atzenbrugg und auch der online-Shop (www.tigereule.at) bleibt bestehen. Genäht wird in ihrer Wohnung. „Und mit meinen Kunden treffe ich mich zur Vorbesprechung und Stoffauswahl überall. Die Kleidung kann auch abgeholt werden, zum Beispiel im 'Kreativen Allerlei' in Purkersdorf“, so Legerer.

Einen potentiellen Nachmieter für das Geschäftslokal in der Wiener Straße soll es auch schon geben.

