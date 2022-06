Gemeinden der Region Purkersdorf setzen auf Ferien-Camps

Werbung

In wenigen Wochen ist Ferienbeginn. Für die Eltern schulpflichtiger Kinder sind diese neun Wochen hinsichtlich Betreuung meist eine große Herausforderung. In der Region Purkersdorf setzen viele Gemeinden auf die Abhaltung von Ferien-Camps, die in der Regel eine ganze (Arbeits-) Woche lang dauern.

„Bei uns in Purkersdorf bieten die einzelnen Vereine Programm für die Kinder in den Ferien“, informiert Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler. Etwa der Tennisclub Purkersdorf bietet drei Ferien-Sommercamps für Kinder: in der ersten Ferienwoche von 4. bis 8. Juli, neu von 25. bis 29. Juli sowie von 22. bis 26. August.

Wer es weniger sportlich angehen möchte, kann auch die Ferienbetreuung im Purkersdorfer Hort je nach Verfügbarkeit in Anspruch nehmen. Auch hier gibt es laut Steinbichler unterschiedliche Themen-Wochen.

Auch in Mauerbach setzt man neben der klassischen Kinderbetreuung im Hort und im Kindergarten auf verschiedene Erlebniscamps. Im Zuge des neu geschaffenen Generationenzentrums wird gemeinsam mit dem Verein „Menschengarten“ Ferienbetreuung für alle Interessen geschaffen: Vom Forschen und Experimentieren über Englisch lernen bis hin zum Zirkus Camp ist in den neun Ferienwochen alles dabei.

Aber auch sportliche Aktivitäten gibt es zur Genüge. Von Tennis- bis hin zu Circus-Camps wird in der Region heuer wieder einiges geboten. Foto: Menschengarten

Auch die sportbegeisterten Kinder kommen voll auf ihre Kosten. Der Mauerbacher Tennisclub bietet ein Tenniscamp für Kinder ab 5 Jahren, die Sportunion lädt zu insgesamt zwei Sportcamps.

Die Tullnerbacher Kinder können heuer an einer Erlebnissportwoche von „Xund ins Leben“ teilnehmen. Zwischen 25. und 29. Juli stehen etwa Zirkus oder Teamsport auf dem Programm. In den anderen beiden Wochen, in denen die Volksschule geschlossen ist, sind laut Vizebürgermeister Helmut Elsinger ein Jungschar-Lager und eine Sportwoche der Sportunion geplant.

Auf den Anbieter „Xund ins Leben“ stützt sich auch die Gemeinde Wolfsgraben. Hier findet das Feriencamp von 22. bis 26. August statt.

Beim Sport oder beim Musizieren können sich Kinder in Gablitz ausprobieren. Bereits zum sechsten Mal finden auf dem Sportplatz die beiden Feriencamps der Football School statt. Tennisbegeisterte Kinder und Jugendliche können beim TC Gablitz in insgesamt drei Wochen die Grundlagen des Sports kennenlernen oder ihr Können verbessern. Ganz im Zeichen der Musik steht hingegen das siebte Camp des Musikvereins Gablitz. Zwischen dem 18. und 22. Juli wird geprobt, am Ende steht ein Abschlusskonzert an. Zusätzlich bietet das Lern- und Förderstudio „Teach me“ zwischen 18. und 20. Juli eine Kinderbetreuung auf Englisch an.

Sportlich geht es auch in Pressbaum zu: Von 18. bis 22. Juli veranstaltet der ASV je ein Basketballcamp für Minis und Junioren in der Volksschule, außerdem steht von 4. bis 8. Juli Abenteuerturnen auf dem Programm. Die Badminton-Abteilung des Sportvereins fährt heuer zwischen 24. und 29. Juli zum Hochkar, außerdem gibt es Ende Juli ein Wochenend-Camp in der Sporthalle des Sacré Coeur.

