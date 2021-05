Wenn sich die Tür zum neuen Kindergarten neben dem Gemeindeamt öffnet, riecht es noch nach Farbe. Der Boden ist durch die letzten Arbeiten etwas staubig. In den zwei neuen Gruppenräumen stehen aber schon Möbel. Kleine Tische und Sessel füllen das Zimmer, die Spielecke wartet bereits darauf, genützt zu werden.

25 Kindergartenkinder haben pro Gruppe Platz. Wird aber mehr Betreuung gebraucht, ist die Gemeinde vorbereitet. „Wenn in einigen Jahren mehr Bedarf besteht, haben wir einen großen Bewegungsraum, der zu jeder Zeit auch noch als Gruppenraum benutzbar ist. Und wir haben auch im Kindergarten I in der Forsthausstraße noch ein bisschen Kapazität“, erklärt Bürgermeister Johann Novomestsky. Mitte bzw. Ende Mai soll der Kindergarten seine neuen Räumlichkeiten beziehen. „Wir brauchen draußen noch die Absturzsicherung, dann sind wir komplett“, so der Ortschef. Parallel wird auch der Spielplatz fertiggestellt.

Johann Novomestsky freut sich, dass der Kindergarten bald öffnen kann Veraszto

Eine große, schwere Holztür trennt den Kindergarten vom Bewegungsraum, der selbst noch einen separaten Eingang hat. Denn außerhalb des Kindergartenbetriebs wird der Raum stundenweise an Sportvereine vermietet. „Von Montag bis Donnerstag ist er schon ausgebucht. Die Vereine warten schon“, so Novomestsky. Über den Stiegenaufgang oder den Lift geht es in den ersten Stock des Hauses, der in sechs Wohnungen für junge Paare und Familien aufgeteilt ist. Im zweiten Stock befinden sich vier Wohnungen für ältere Generationen und die Dachterrasse, die von allen Bewohnern genutzt werden kann. Neun Wohnungen wurden an Tullnerbacher vergeben. „Die letzte Wohnung haben wir uns noch aufgehoben. Wenn ein Tullnerbacher dringend eine Wohnung braucht, könnten wir als Gemeinde nicht helfen“, erklärt der Ortschef.

Wie bereits berichtet, werden alle Wohneinheiten noch mit Küchen ausgestattet. Dann fehle nur mehr die Abnahme durch das Land. Rund vier Millionen Euro wurden für das Großprojekt veranschlagt. Die Endabrechnung liegt zwar noch nicht vor. „Wir halten uns aber im Rahmen des ursprünglichen Angebots“, so Novomestsky.