Gablitz erhält UNICEF-Zusatzzertifikat

Bereits vor mehr als zehn Jahren starteten die Verantwortlichen in der Marktgemeinde damit, bereits vorhandene familienfreundliche Maßnahmen zu identifizieren und den zukünftigen Bedarf zu ermitteln. Eine Projektgruppe entwickelte im Anschluss daran weitere bedarfsgerechte Maßnahmen, die Kindern, Jugendlichen, älteren Menschen und auch Familien zugutekommen sollten. Drei Jahre nach der Einleitung dieses Prozesses wurde deren Umsetzung durch eine externe Zertifizierungsstelle überprüft und Gablitz vom zuständigen Ministerium mit dem staatlichen Gütesiegel „Familienfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet. Dieses teilt man sich nun mit über 600 weiteren Gemeinden in Österreich.

Jetzt folgte eine weitere Auszeichnung. Das UNICEF-Zertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ wird all jenen Gemeinden verliehen, die bereits „familienfreundlich“ sind und sich auf kommunaler Ebene für Kinder und die Umsetzung ihrer Rechte engagieren. Dabei war es notwendig, mindestens drei Maßnahmen in sieben möglichen kinderrechtsrelevanten Themenbereichen zu beschließen und umzusetzen. Beispielsweise wären hier ein Jugendgemeinderat, der Ausbau der Kinderbetreuung in den Ferien oder eine Nachhilfebörse zu nennen.

Auch Bürgermeister Michael Cech freute sich: „Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer Arbeit aber kein Grund, sich auszuruhen. Darauf bauen wir auf und arbeiten daran, noch besser zu werden.“