Kultursommer Purkersdorf: „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“

Vergangenen Freitag fand mit „Crazy Heels“ das letzte Konzert in der Kultursommer-Reihe 2022 statt. Insgesamt gab es acht Konzerte. Den Start machten Marvie Pfeifer und Nastja Isabella, danach folgten Christian Eigner, Minisex, Romantic Slivo, Maschuranz, Der Nino aus Wien und Please, Mrs. Henry. Die NÖN zog jetzt gemeinsam mit Kulturstadtrat Andreas Kirnberger Bilanz.

„Unsere Erwartungen wurden eigentlich übertroffen“, resümiert Kirnberger. Nach den beiden vergangenen Jahren, die ganz im Zeichen der Corona-Pandemie standen und die von zahlreichen Einschränkungen geprägt waren, konnte man heuer wieder einen ganz normalen Kultursommer wie 2019 veranstalten.

„Wir wussten nicht, wie das Publikum reagieren würde. Corona ist ja immer noch Thema, dennoch konnten wir zum ersten Mal in der Pandemie wieder ganz normale Konzerte ohne Beschränkungen organisieren“, erklärt der Kulturstadtrat und fügt hinzu: „Deswegen sind wir sehr zufrieden, dass doch alle Veranstaltungen sehr gut besucht waren.

An der Zahl waren es etwa 2.000 Besucherinnen und Besucher bei acht Veranstaltungen.

Bei „Romantic Slivo“ im Salettl waren alle Plätze voll und auch die Bühne Purkersdorf war bei allen Konzerten sehr gut gefüllt. „Wir waren eigentlich immer über dem, was wir uns nach zwei Jahren Einschränkungen erwartet haben“, so Kirnberger.

Der Fokus lag heuer auf der Förderung des lokalen Nachwuchses. „Wir wollten die Jugend vor den Vorhang holen und gleichzeitig eine gute Mischung aus lokalen und überregionalen Künstlern anbieten. Das ist uns, denke ich, mit dem Programm gut gelungen und das möchten wir auch für nächstes Jahr beibehalten“, erklärt der Kulturstadtrat.

Konzept wieder wie vor Corona

Auch das Gesamtkonzept wurde wieder an jenes von Vor-Corona angepasst. In den vergangenen beiden Jahren wurden die Kinderkonzerte „Agathes Musikkoffer“ in den Kultursommer integriert. „Der Sinn dahinter war, die Konzerte überhaupt durchführen zu können und für alle zugänglich zu machen“, erklärt der Kulturstadtrat. Agathes Musikkoffer und auch die Klassikkonzerte werden heuer wieder ganz normal als eigene Veranstaltungsreihe außerhalb der Sommermonate stattfinden.

Bevor der Sommer allerdings zu Ende geht, findet am Samstag (27. August) noch das zweite Purkersdorfer Open-Air mit Wolfgang Ambros und den Purkersdorf All Stars statt (siehe Artikel dazu hier) . Und auch im Herbst macht die Kultur keine Pause. Bereits am Freitag, 9. September, startet die Reihe der Klassikkonzerte mit Ensemble tris im BIZ-Konzertsaal. Außerdem soll es im Oktober eine Lesung österreichischer Krimi-Autoren geben.

