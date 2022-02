„In die Musik hineingeboren“: Angelika Ortner im Interview

Foto: NOEN

In der wärmeren Jahreszeit fährt Angelika Ortner zweimal wöchentlich von ihrer Wohnung im vierten Bezirk den Wienfluss mit dem Rad entlang an ihre Wirkungsstätte als Klavierlehrerin der Musikschule Wienerwald Mitte in Purkersdorf.

Zusätzlich ist sie freiberuflich vielfältig als Pianistin engagiert und hat sich im letzten Jahr mit ihrem Podcast „Kulturmenü“ einen Namen in der Musikszene gemacht (die NÖN berichtete darüber).

NÖN: Wie erlebten Sie es, in einem musikalischen Elternhaus aufzuwachsen?

Angelika Ortner: Ich bin als viertes von fünf Geschwistern geboren, wir sind alle musikalisch. Unser Vater Wolfgang Ortner war im Zweitberuf Musiker, er leitete und dirigierte das Salonorchester Wolfgang Ortner und die jazzige Wolfgang Ortner Bigband. Er war damit sehr etabliert auf allen großen Wiener Bällen, wie dem Opernball oder den Hofburg-Bällen. Ich spielte das erste Mal mit 15 mit meinem Papa auf einem Ball als Klarinettistin, meine Schwester Barbara spielte Geige, mein Bruder Hubert Schlagzeug. Daheim gingen bei uns immer Musiker und Sänger aus und ein, die probten.

„Erst unterrichtete ich in Pöggstall und Pöchlarn, seit fast 20 Jahren nun in Purkersdorf.“

Sie unterrichten an der Musikschule Purkersdorf. Was führte Sie hierher?

Ich begann mit fünf Klavier zu spielen, mit zwölf Klarinette. Erst studierte ich Jus, war aber als Musikerin viel auf Tourneen in Asien oder auf Kreuzfahrtschiffen und gab Privatunterricht. Dann sattelte ich um und war am damaligen Konservatorium die Erste mit der Doppelfächer-Kombination Hauptfach Klavier, Schwerpunkt Klarinette sowie Hauptfach Klarinette, Schwerpunkt Klavier. Ich habe also zwei abgeschlossene Musikstudien. Erst unterrichtete ich in Pöggstall und Pöchlarn, seit fast 20 Jahren nun in Purkersdorf.

In Kürze gibt es auch wieder eine Matinee im Festsaal des Purkersdorfer Gymnasiums…

...ja, am 6. März. Die Matinee „Musisches am Sonntagvormittag“ (Anm.: Artikel dazu siehe unten) findet vier Mal jährlich statt. Der Kulturbund Wiental gestaltet sie seit 30 Jahren, ich begleite sie musikalisch im dritten Jahr. Es macht Spaß, ein sehr buntes Programm mit Gesang, Lesungen, Schauspiel und Rezitation zusammenzustellen und zu unterschiedlichen Gästen die passende Musik zu finden.

Kulturbund Wiental Rössl für Musici: Ortner bei Purkersdorfer Matinée

Was fasziniert Sie besonders an Ihrem freiberuflichen Musikerleben?

Mit dem sehr etablierten Ensemble Wild und den drei Wild-Schwestern trete ich seit 2003 im Musikverein oder bei Sommerfestivals auf. Wir begleiten auch zahlreiche Ehrungen im Bundeskanzleramt oder Ausstellungseröffnungen in der Albertina. Weiters spiele ich in unterschiedlichen Ensembles im Bereich Klassik und Wiener Salonmusik oder mit meiner Schwester im Ensemble Barbara Ortner. Im April 2020 begann ich mit meinem Podcast „Kulturmenü“. Das ist mein Herzensbaby, das möchte ich ausbauen. Hier interviewe ich interessante Persönlichkeiten unterschiedlicher Genres. Die 21. Folge im Fasching werde ich mit meinem Vater zur Fächer-Polonaise gestalten. Es ist spannend mit dem eigenen Papa zu reden, wo wir auf so vielen Bällen gemeinsam spielten.

„ Für das Publikum ist ein Frauenquartett mit Tenor spannend.“

Inwiefern konnten Sie durch den Podcast auch Ihr großes Netzwerk erweitern?

Ich schreibe Persönlichkeiten der Musikszene an, viele sind neugierig auf dieses neue Medium und dann begeistert. Es geht hier auch um Kultur- und Musikvermittlung und darum, Gutes für die Kunstszene zu machen.

Sie kooperieren auch immer wieder mit dem Tullnerbacher Volksopern-Sängerehepaar Renée Schüttengruber und Wolfgang Gratschmaier. Was macht Ihnen dabei so viel Spaß?

Zuletzt habe ich Renée und Wolfgang mit dem Ensemble Wild bei seinem Sommerkonzert zum 60. Geburtstag beim Europaballett in St. Pölten begleitet, öfter auch in Schloss Thalheim, als er dort Intendant war. Er kennt die Wild-Mädels aus seiner Jugendzeit. Wir haben viele Auftritts-Programme erarbeitet, die Chemie passt einfach. Für das Publikum ist ein Frauenquartett mit Tenor spannend.

Wieso ist es Ihnen wichtig, dass auch Ihre Kinder die Musikschule Wienerwald Mitte besuchen?

Wir sind als Familie generell kulturaffin. Mein Mann ist auch im Kunstbereich, er betreibt eine Galerie. Meine elfjährige Tochter singt im Volksopern-Kinderchor und lernt in Purkersdorf bei Clemens Schaller Klavier. Mein 14-jähriger Sohn lernt in der Musikschule E-Bass bei Volker Wadauer. Sie besuchen unsere Musikschule, weil hier einfach die besten Lehrer unterrichten.

Weiterführende Infos unter www.angelikaortner.com.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden