Gemeinden in der Region Purkersdorf sind gerüstet für die Kids

„Wir sind in Purkersdorf top vorbereitet“, sagt Bürgermeister Stefan Steinbichler. Bis September 2024 werden insgesamt vier neue Kindergartengruppen errichtet. Wo genau will der Bürgermeister noch nicht preisgeben. „Es gibt zwei bis drei Ideen, wo wir die Gruppen unterbringen könnten“, so Steinbichler. Heuer sei eine weitere Gruppe noch nicht notwendig.

Auch in Gablitz sei man top vorbereitet, wie Bürgermeister Michael Cech gegenüber der NÖN betont. „In Gablitz ist die Kleinstkinderbetreuung auch überhaupt kein neues Thema, weil wir in den Kleinkindergruppen 'Gablitzer Zwergerl' seit Jahren Begreung für Kinder ab einem Jahr anbieten“, so Cech. Diese werde zum Beispiel von Kindern aus Purkersdorf besucht. „Aktuell ist nur eine von zwei vorhandenen Gruppen voll besetzt, wir haben aber wohlweislich kein Personal reduziert, sind somit bereit die zweite Gruppe voll zu besetzen“, informiert Cech. Weiters sei, wie berichtet, die Errichtung einer zusätzlichen Gruppe im Kindergarten Kirchengasse in Planung. „Somit werden wir zwei Gruppen zur Verfügung haben und stocken auch schon die Betreuerinnen auf“, sagt Cech.

In Mauerbach wird die Errichtung einer weiteren Gruppe für die Kleinen vorbereitet, wie Bürgermeister Peter Buchner informiert. „Derzeit ist die Nachfrage da, aber noch nicht allzu groß“, so Buchner.

Nicht angeboten wird diese Form der Vormittagsbetreuung in Wolfsgraben. Auf Umfragen hat es zu wenig Rückmeldungen aus der Bevölkerung gegeben. Wenn jedoch individuell Bedarf bestehe, werde sich die Gemeinde für eine Lösung mit den Nachbargemeinden zusammenschließen, betont Bürgermeisterin Claudia Bock. Für September 2024 laufen aber die Vorbereitungen für die Errichtung einer weiteren Gruppe beim Kindergarten.

„Mit unserem derzeitigen Betreuungsangebot kommen wir derzeit, laut bisheriger Anmeldungen, durch“, teilt der Tullnerbacher Bürgermeister Johann Novomestsky mit. In der Gemeinde würde es eine Kleinkindergruppe geben, die von ebendieser gefördert wird.

In der Stadtgemeinde Pressbaum ist man auf die NÖ Kinderbetreuungsoffensive gut vorbereitet, heißt es aus dem Rathaus. Heuer sei es wieder gelungen, für alle Kinder ab zweieinhalbe Jahre einen Kindergartenplatz zur Verfügung zu stellen. Seit Oktober 2022 ist auch die Kleinkinderbetreuung für unter zweieinhalb Jährige oberhalb des Bades in Betrieb. Eine Gruppe mit 15 Kindern sei derzeit ausgelastet.

