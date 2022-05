Gemeinde Gablitz hat Klimaneutralität als Ziel

Werbung

Auf Initiative des geschäftsführenden Gemeinderates für Natur- und Klimaschutz Florian Ladenstein (GRÜNE Liste Gablitz) wurde die Erstellung einer Klimabilanz für Gablitz in Auftrag gegeben. Die fertige Bilanz zeigt als Ergebnis die ausgestoßenen Treibhausgase sowie den Energieverbrauch im Jahr 2019.

„Die Daten stellen klar, dass wir in Gablitz noch lange nicht klimaneutral leben“, betont Ladenstein. „Für eine intakte Umwelt müssen wir es gemäß dem Pariser Klimavertrag schaffen, unseren Ausstoß an jährlichen Treibhausgasen auf rund zwei Tonnen pro Kopf zu reduzieren.“

Trotz der kritischen Beurteilung der aktuellen Situation liegt Gablitz österreichweit nicht schlecht, auch wenn den Daten unterschiedliche Gegebenheiten der Gemeinden zugrundeliegen. Laut Klimabilanz beträgt der Wert der Emissionen vor Ort etwas über sechs Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr, womit man deutlich unter dem österreichischen Schnitt von über zehn Tonnen liegt.

Alle in Gablitz können aktiv selbst beitragen

Als dringendste Handlungsfelder wurden die Wärmeproduktion beim Wohnen sowie der Individualverkehr identifiziert: „Die Daten zeigen aber auch, wir alle können einen Beitrag leisten, um in Gablitz Klimaschutz voranzutreiben. Angefangen bei einem Umstieg auf klimaschonende Mobilität bis hin zu einem Heizkesseltausch und der Nutzung erneuerbarer Energie“, ergänzt Ladenstein.

Ins gleiche Horn stößt Bürgermeister Michael Cech. „Es ist wichtig, regelmäßig Bilanz zu ziehen und neue Projekte anzustoßen.“ So wurden etwa das Dach des Kindergartens und die Kläranlage mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet und beim Zentrumsprojekt ist eine Energiegemeinschaft mit den Bauträgern geplant.

In der Region sollen ein Micro-ÖV, also kleinräumig orientierte Verkehrsangebote sowie verschließbare Radboxen in Purkersdorf folgen. „Wir als Gemeinde sehen uns als Vorbild. Wir gehen voran und in den nächsten ein bis zwei Jahren wird noch viel passieren“, zeigt sich Cech tatendurstig.

