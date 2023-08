Zweite Runde bei Energieberatung in Gablitz

Der Andrang war groß, bei der ersten kostenlosen und firmenunabhängigen Energieberatung der NÖ Energie- und Umweltagentur im März dieses Jahres in der Glashalle in Gablitz. Die Besucherinnen und Besucher wurden im Rahmen der Veranstaltung ausführlich über den Themenkreis Energiesparen, Sanieren, Heizungstausch, Nutzung erneuerbarer Energiequellen und Fördermöglichkeiten informiert.

Da nicht alle Interessierten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl mit dabei sein konnten und in den Genuss wertvoller Tipps kamen, bietet die Marktgemeinde nun am Mittwoch, dem 30. August, von 15 bis 19 Uhr, erneut die Möglichkeit, sich in der Glashalle umfassend von den Profis des Landes beraten zu lassen.

Florian Ladenstein, geschäftsführender Gemeinderat für Natur- und Klimaschutz, bittet jedoch zu beachten: „Die Energieberatungen finden als Einzeltermine statt. Eine Anmeldung ist daher unbedingt erforderlich.“ Möglich ist dies unter florian.ladenstein@outlook.com oder 0699/15024225. Danach steht einer Abklärung der individuellen Situation mit den Experten nichts mehr im Wege.