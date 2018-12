Die UNO-Klimakonferenz in Katowice ging erst vor wenigen Tagen zu Ende. Mit mehr oder weniger großem Erfolg für das Weltklima. Für Klima-Maßnahmen in den niederösterreichischen Gemeinden sieht es da schon besser aus. Purkersdorf ist eine von 200 Klimabündnis-Gemeinden und gilt, einem Klimareport folgend, sogar als Vorreitergemeinde.

Oft bekommen sich Gemeinderat Walter Jaksch (SPÖ) und Umweltstadträtin Christiane Maringer (Grüne plus) in die Haare, wenn es um Umweltthemen geht. Doch beide legen sich dafür ins Zeug, aus Purkersdorf eine klimafitte Gemeinde zu machen. Und sie sind auf dem besten Weg dazu, wie der Klima-Check von Klimabündnis NÖ und der Energie- und Umweltagentur (eNu) nun unter Beweis stellt.

Purkersdorf erreicht die zweitbeste Kategorie A+. Insgesamt wurden 80 Maßnahmen in neun Bereichen umgesetzt. Doch für die beiden Gemeindemandatare ist das noch lange nicht gut genug. Eine Gelegenheit, die Kräfte über die Parteigrenzen hinweg zu bündeln.

„Wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch Potenzial nach oben.“ Gemeinderat Walter Jaksch

„Der Klimabündnis-Ausweis bestätigt uns eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung von Klimaschutz-Aktivitäten in Niederösterreich. Wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch Potenzial nach oben“, ist Walter Jaksch nur mäßig zufriedenzustellen.

Auch der Klimabericht merkt einige Punkte an, in denen noch Verbesserungen möglich sind. Dabei wird eine Optimierung der Datenlage auf alle Gebäude und Anlagen der Gemeinde (Energieausweis) vorgeschlagen, gleiches gilt für den Treibstoffverbrauch des Fuhrparks und die Nutzung von Fördermöglichkeiten.

In der letzten Gemeinderatssitzung forderte Christiane Maringer auch eine verstärkte Einbindung der Energiebeauftragten der Gemeinde in Sanierungsprojekte und Neubau von gemeindeeigenen Gebäuden. „Am besten gleich von der Planungsphase an“, so Maringer.

Rathaus entspricht Niedrigenergiestandard

„Bei der internen Kommunikation betreffend der Energieeffizienz der gemeindeeigenen Häuser konnte festgestellt werden, dass diese noch nicht zu hundert Prozent funktioniert“, sieht hier auch Bürgermeister Stefan Steinbichler Aufholbedarf. Es werde aber derzeit daran gearbeitet. „Bei jedem Umbau wird seitens der Gemeinde darauf geachtet, dass der Energiebedarf so weit wie möglich reduziert wird“, so Steinbichler.

Werner Prochaska, Geschäftsführer der WIPUR (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH) sieht diese Forderung beispielsweise bei der Sanierung des Rathauses bereits umgesetzt: „Durch die gesetzten Maßnahmen im Bereich der Gebäudehülle konnten massive Verbesserungen im Bereich des jährlichen Heizwärmebedarfs erzielt werden. Das unterstreichen auch die vorliegenden Energieausweise.“ So konnten Verbesserungen von jährlich mehr als 100 kWh/m erzielt werden. Der Heizwärmebedarf liege daher im Niedrigenergiestandard bei weniger als 30 kWh/m /Jahr.

Aber auch sonst will die Stadtgemeinde mit einigen Maßnahmen dem A++ näher kommen. Unter anderem ist der Ausbau der Bürgerbeteiligung bei der Photovoltaikanlage in der Tullnerbachstraße geplant. „Außerdem wollen wir noch die Bewusstseinsbildung bezüglich des Klimaschutzes intensivieren“, so Jaksch. Eine Elektrotankstelle soll beim Rathaus errichtet und künftig auf Plastiksackerl verzichtet werden.