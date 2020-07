Aufgewachsen ist er im Auwald, sein Lebensmittelpunkt ist der Wienerwald. Neben vielen Dienstreisen quer durch Österreichs Wälder hat Norbert Putzgruber dort auch den Stammsitz seines Büros: Bei den Bundesforsten leitet er die Stabstelle für Wald, Naturraum und Nachhaltigkeit.

Die Liebe zur grünen Lunge wurde dem Sohn eines Forstmeisters schon in die Wiege gelegt. Mit der NÖN sprach der Forstwirt über Waldentwicklungen in Zeiten des Klimawandels und wie man den Wienerwald nach Josef Schöffel ein zweites Mal retten kann.

NÖN: Sie wuchsen im Auwald nahe der umkämpften Hainburger Au auf, haben Forstwirtschaft studiert und sind seit 1984 bei den Bundesforsten.

Norbert Putzgruber: Ja, ich bin in diesen Beruf familiär hineingewachsen. Meine Vorfahren waren immer mit Wald und Holz beschäftigt. Im 19. Jahrhundert gab es ein Sägewerk in Waidhofen/Ybbs. Mein Großvater wurde Förster, mein Vater studierte dann Forstwirtschaft. Ich wuchs in Eckartsau auf, wo er Forstmeister war. Heute ist das der Nationalparkbetrieb Donau-Auen. Mein Elternhaus steht unmittelbar am Rande des Nationalparks, ich bin sehr verbunden mit der Gegend und am Wochenende oft da.

„Die große Herausforderung ist es, alle berechtigten Interessen am Wald unter einen Hut zu bringen.“

Was sind die großen Herausforderungen der Waldwirtschaft in Österreich?

Die große Herausforderung ist es, alle berechtigten Interessen am Wald unter einen Hut zu bringen. Den Erholwert mit Kühle und Reinigung von Luft und Wasser, die zahlreichen Sportmöglichkeiten, das Ausüben der Jagd. Der Schutz der Biodiversität ist ein wesentlicher Faktor, um viele Arten in differenzierten Lebensräumen zu erhalten und zu verbessern. In einem Alpenland ist auch die Schutzwirkung vor Lawinen oder bei Hochwässern wesentlich. Und irgendwo müssen ja auch Parkettböden und Holzmöbel herkommen, die Produktion von Holz ist für die gesamte Volkswirtschaft notwendig.

Was ist Ihr spezielles Aufgabengebiet bei den Bundesforsten?

In meinen Bereich fällt auch das Erheben und Erfassen des Waldzustandes. Heute kommen uns moderne Technologien zugute, im Bereich Digitalisierung und Fernerkundung hat sich enorm viel getan. Wir können vom Boden aus Bäume vermessen. Und wir nutzen auch Satellitendaten oder Luftbilder und erhalten so eine exakte Datenlage über den Wald. Damit können wir Entwicklungen und einen künftigen Bedarf gut abschätzen.

Das große Fichtensterben ist in aller Munde. Was können Sie uns als Fachmann dazu sagen?

Der Ausfall der Fichte zeigt sich regional sehr unterschiedlich. Am stärksten in jenen Gebieten, die seit Jahren unterdurchschnittliche Niederschläge verzeichnen. Der Klimawandel wirkt jedoch auf alle Baumarten. Bei der Fichte treffen aber zwei Faktoren zusammen: Sie fällt von der Masse her auf, weil sie 60 Prozent des Waldanteils ausmacht und weil sie auch außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes angepflanzt wurde. Fichtenholz wächst schnell und gerade und kann gut verarbeitet werden, daher wird es von der Industrie stark nachgefragt. Und ihr Feind, der Borkenkäfer, liebt die zunehmende Trockenheit und Wärme. Er kann in einer Saison drei Generationen ausbilden, das ist wie eine kleine Heuschreckenplage.

„In der Corona-Krise hat sich deutlich gezeigt, wie nachteilig die hohe Abhängigkeit rund um den Erdball von anderen ist.“

Wie schätzen Sie die langfristigen Klimaveränderungen ein?

Vom großklimatischen Zyklus her leben wir in einer Zwischeneiszeit. In einigen tausend Jahren wird es wieder kälter werden. Das hat mit der Neigung der Erdachse und der Umlaufbahn der Erde um die Sonne zu tun. Was wir derzeit erleben, ist eine von Menschen gemachte Beeinflussung der natürlichen Zyklen. Der Irrsinn ist beispielsweise, dass wir in etwa 200 Jahren verbrannt haben, was sich in Jahrmillionen an Erdgas oder Erdöl in der Erde gebildet hat. In der Corona-Krise hat sich deutlich gezeigt, wie nachteilig die hohe Abhängigkeit rund um den Erdball von anderen ist.

Was ist das Spezielle am österreichischen Wald?

Unser Wald ist sehr differenziert. Wir haben mit unterschiedlichen Naturräumen zu tun – von 115 Meter Seehöhe am Neusiedlersee bis zu 2.300 Meter im Hochgebirge der Zentralalpen. Jede Baumart hat ihre ökologische Nische, in der sie gut angepasst ist. Diese Nischen werden primär durch Temperatur und Niederschlag geprägt und verschieben sich mit der Klimaveränderung. Eine Baumart kriegt dann Probleme, wenn sie außerhalb ihrer Nische zu liegen kommt. Im Hochgebirge wird es weiterhin gesunde Fichten geben, weil sie dort in ihrem optimalen Umfeld sind.

Was heißt das für künftige Aufforstungen?

Wir müssen den Wald so gestalten, dass er mit den Verhältnissen, wie sie in 100 Jahren herrschen werden und auch jetzt gut zurechtkommt. Wir müssen mehr Mischwälder mit verschiedenen Baumarten begründen. Der Wienerwald ist hier ein gutes Vorbild. Er liegt am Schnittpunkt klimatischer Regionen. Die Grenze zwischen dem pannonisch-kontinentalen und dem atlantischen Klima ist am Hengstlsattel in der Pressbaumer Pfalzau. In Klausen-Leopoldsdorf regnet es schon mehr als in Purkersdorf, Gablitz oder Mauerbach.

… und für künftige Baumarten in unserer Region?

Die Buche wird weiterhin den größten Anteil einnehmen. Im Wienerwald ist es aber wichtig, dass sich Tanne und Eiche von Natur aus verjüngen können und nur im Ausnahmefall gepflanzt werden müssen. Sie sind heute und künftig ideale Baumarten in unserer Region. Wichtig ist es, den Humusgehalt und die Wasserhaltefähigkeit der Böden zu erhalten und zu verbessern. Das Laub von Buchen bildet etwa eine bessere Humusstreu als Nadeln von Fichten oder Lärchen

Sie geben auch gerne ihr Wissen nach 36 Jahren bei den Bundesforsten weiter…

Ich halte viele Vorträge, bin Vizepräsident des österreichischen Forstvereins, lehre bei Vorbereitungskursen für die forstliche Staatsprüfung und bin Prüfer bei den Förstern. Das Nachwuchsinteresse in Österreich ist glücklicherweise groß.

Waldarbeit ist für Sie auch Hobby?

Ja, ich habe von meinem Opa einen kleinen Wald im Dunkelsteiner Wald geerbt. Den bewirtschafte ich auch selber. Da kann ich die Theorie in die Praxis umsetzen und habe gleichzeitig einen körperlichen Ausgleich.