Purkersdorf freut sich auf zweites Konzert

Bereits das erste der drei Konzerte des Orchesterverbands in Gablitz war ein voller Erfolg. Die Musikerinnen und Musiker des 1. Gablitzer Musikvereins „d’Wienerwalder“, der Blasmusik Steinbach-Mauerbach und der Stadtkapelle Purkersdorf gaben Stücke wie „Im weißen Rössl“, „Wickie Medley“ oder „The Magical Music of Disney“ zum Besten.

Wer das erste Konzert verpasst hat, hat am Samstag, 6. Mai, um 18 Uhr noch einmal die Möglichkeit dazu, die Musikerinnen und Musiker aus den drei Gemeinden gemeinsam spielen zu hören. Dieses Mal lädt die Stadtkapelle Purkersdorf zum Konzert in den Purkersdorfer Stadtsaal. In üblicher Manier wird wieder jeder Kapellmeister der drei Blaskapellen - Philipp Nischkauer (Purkersdorf), Joachim Luitz (Gablitz) und Franz Lentner (Mauerbach) - je vier Stücke dirigieren.

Als besonderes Highlight kommt auch dieses Mal eine „Great Highland Bagpipe“ (schottischer Dudelsack) zum Einsatz.

