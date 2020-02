Der Parkplatz am Kahlenberg ist zu einem nächtlichen Treffpunkt für jugendliche Strawanzer geworden – und deshalb unter strenger Beobachtung der Wiener Polizei. So auch am frühen Montagmorgen, 3. Februar: Gegen 2.30 Uhr kontrollierte eine Patrouille die Stellflächen. Zum Missmut dreier 15-Jähriger: Sie wollten der Streife entkommen und rasten mit einem Auto davon. Eine fatale Entscheidung, denn die wilde Verfolgungsjagd endete mit einem Unfall.

Der 15-jährige Lenker und seine gleichaltrigen Freunde waren auf der Höhenstraße Richtung Klosterneuburg unterwegs – dicht gefolgt von den Wiener Exekutivbeamten. Nasses Kopfsteinpflaster und überhöhte Geschwindigkeit wurden dem Trio zum Verhängnis: Der Pkw flog aus einer Kurve und prallte gegen eine Begrenzungsmauer. Die Burschen wurden leicht verletzt.

Die Polizei Klosterneuburg – die Höhenstraße fällt unter ihre Zuständigkeit – sicherte den Unfallort. Die Wiener Kollegen zeigten den 15-Jährigen an: wegen Fahrens ohne Führerschein, außerdem waren die Kennzeichen am Pkw gestohlen, das Auto selbst aber nicht.