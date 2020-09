Vergangenen Dienstag wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften in die Martinstraße gerufen. In Höhe des Billamarktes kollidierten gegen 9.30 Uhr ein Rollerfahrer und ein Fußgänger. Beide wurden verletzt. Einer der Verletzten musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Notarzt, zwei Rettungs- und zwei Krankentransportfahrzeuge des Roten Kreuzes und ein Rettungshubschrauber wurden zu dem schweren Unfall letzte Woche alarmiert. Fest steht, dass es zu einem Unfall zwischen einem Rollerlenker und einem Fußgänger gekommen ist. „Es gibt verschiedene Gerüchte, warum es zu dem Unfall kam. Der Motorradfahrer dürfte versucht haben, zu bremsen beziehungsweise auszuweichen“, erklärt Thomas Wordie, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Klosterneuburg.

Laut Chefinspektor Georg Wallner dürfte der 56-jährige Rollerlenker von der Sonne geblendet worden sein. Nach dem Unfall konnte der 81-jährige Fußgänger alleine aufstehen, der Rollerfahrer blieb am Zebrastreifen liegen. Aufgrund des Verletzungsbildes forderte das Rote Kreuz einen Rettungshubschrauber an. Beide Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und im Krankenhaus behandelt.