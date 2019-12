Zu Silvester knallen nicht nur die Sektkorken, auch das neue Jahr wird lautstark eingeläutet. Feuerwerk und Knaller gehören für viele einfach zum 31. Dezember dazu – aber was ist eigentlich erlaubt in Klosterneuburg?

Feuerwerksartikel werden in Österreich in vier Kategorien eingeteilt. Die beiden ersten Kategorien, F1 und F2, die man bereits ab zwölf beziehungsweise 16 Jahren erwerben kann, dürfen dann auch zu Silvester im Ortsgebiet gezündet werden.

„In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Alters- und Tierheimen ist es nicht erlaubt“, warnt Chefinspektor Georg Wallner alle Feuerwerksliebhaber. Denn der Abschuss einer Rakete am falschen Ort kann teuer werden. Vor Ort kann die Exekutive eine Organstrafverfügung in Höhe von bis zu 50 Euro ausstellen. Bei einer Anzeige fallen die Strafen allerdings um einiges höher aus.

Bestimmte Angaben müssen vermerkt sein

Die größte Gefahr gehe aber von Feuerwerkskörpern aus, die im Ausland gekauft und illegal importiert werden, so Wallner. Um sicher zu gehen, dass das neue Jahr nicht gleich mit einem Unglücksfall beginnt, sollte man beim Erwerb der Raketen immer auf die Angaben achten, die auf pyrotechnischen Gegenständen stehen müssen. Dazu gehören der Hersteller beziehungsweise Importeur, Name und Typ des Gegenstands, Kategorie, Altersgrenze, Gebrauchsanweisung in Deutsch und Nettoexplosivmasse. Außerdem sollte man nur Raketen mit CE-Kennzeichen kaufen.