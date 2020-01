"Wenn man nicht die entsprechende Unterstützung von den Wählern bekommt, dann muss man das zur Kenntnis nehmen", sagt SPÖ-Vizebürgermeister Wolfgang Braumandl. Bei der Gemeinderatswahl hat die SPÖ in Tullnerbach zwei Mandate von insgesamt vier verloren. Aus diesem Grund wird der Vizebürgermeister dem kommenden Gemeinderat nicht mehr angehören.

Braumandl war fünf Jahre lang Vizebürgermeister und 21 Jahre lang im Gemeinderat. "Das war ein wichtiger Lebensabschnitt. Aber man kann ein politisches Amt nicht sein Leben lang ausführen, das muss man sich immer wieder erarbeiten", sagt Braumandl. Aus seiner Sicht wäre es leicht gewesen, die Verluste mit der Bundespolitik zu begründen, "aber man muss auch in der Regionalpolitik immer zur Kenntnis nehmen, wenn der Wähler Veränderung will", sagt der Vizebürgermeister. Beispielsweise hätte die SPÖ in Pressbaum die Anzahl ihrer Mandate halten können.

In den Gemeinderat werden jetzt Neueinsteigerin Andrea Köhler und Gemeinderat Thomas Waismaier einziehen. Braumandl bleibt weiterhin Ortsvorsitzender der SPÖ Tullnerbach, wird sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern und Chefredakteur der SPÖ-Zeitung "Wir in Tullnerbach" bleiben. „Unsere beiden Gemeinderäte sollen sich voll und ganz auf die Arbeit in der Gemeinde konzentrieren können. Die Parteiarbeit im Hintergrund nehme ich beiden ab", meint Braumandl.

Zur künftigen Rolle der SPÖ hält sich der Vizebürgermeister bedeckt. "Wir waren immer um eine gute Zusammenarbeit bemüht. Wie es weitergeht, wird sich in Gesprächen zeigen", so Braumandl.