Knapp ging es her bei der Bürgerbefragung rund um ein neues Gemeindeamt am alten Standort in der Hauptstraße 54 bis 56 mitsamt Dorfzentrum und Wohnungen. 52,39 Prozent sprachen sich für ein „Ja“ aus. Die Wahlbeteiligung lag mit fast 50 Prozent über den Erwartungen.

Wahlbeteiligung lag über den Erwartungen.

Letzte zahl barg während des Abstimmungstages besondere Brisanz. In einem Sondergemeinderat hatte die ÖVP mehrheitlich beschlossen, sich nur dann an das Ergebnis zu binden, wenn mehr als 35 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung teilnehmen.

„Vorbehaltlich der Finanzierung“, ergänzt Bürgermeisterin Claudia Bock. „Das Ergebnis spiegelt den Willen von knapp 26 Prozent der Wahlberechtigten wieder. Aber es ist zur Kenntnis zu nehmen“, so die Bürgermeisterin weiter. Sie sei jedenfalls gespannt, welche Vorschläge die Opposition nun wegen der Finanzierung unterbreite. „Es muss ein neues Konzept erstellt werden, das auch ein Dorfzentrum enthält. Das verzögert das Projekt natürlich in Summe“, fürchtet die Bürgermeisterin.

„Wir sind hocherfreut über das Ergebnis. Dass fast die Hälfte der Wolfsgrabner die Gelegenheit zur Mitbestimmung genutzt haben, ist etwas ganz Besonderes“, jubelt Kerstin Schneiderbauer von den Grünen.

Trotz der massiven Mobilisierung durch die Nein-Sager sei es zu einem eindeutigen“ „Ja“ gekommen. Dieses Ja sei zudem auch ein Auftrag, die Planungen und Gestaltungen so vorzunehmen, dass sie finanzierbar sind. „Das ist allerdings auch eine Frage des Wollens. Ich appelliere an die ÖVP, insbesondere an die Bürgermeisterin“, fordert Schneiderbauer Claudia Bock dazu auf, Wort zu halten.

„Ich freue mich sehr, dass Wolfsgrabens Bürger in erster Linie zur Demokratie ,Ja’ gesagt haben.“

Jubelstimmung kommt auch bei der Liste Aktives Wolfsgraben auf. Gemeinderat Josef Pranke sagt: „Ich freue mich sehr, dass Wolfsgrabens Bürger in erster Linie zur Demokratie ,Ja’ gesagt haben.“ Das Ergebnis stelle die Weichen für Jahrzehnte. „Das sei insbesondere wichtig, wenn Entscheidungen mit dem Geld der Bürger gefällt werden und ein eigenes Dorfzentrum haben sich die Steuerzahler in Wolfsgraben verdient“, so Pranke, der sich immer noch über den plötzlichen Sinneswandel der ÖVP wundert.

Das Projekt sei seit Jahren gemeinsam beschlossen gewesen, plötzlich wäre es beinahe kaputt gemacht worden. „Wir werden der ÖVP die Machbarkeit des Projektes beweisen“, streckt Pranke ein wenig die Hand zur Versöhnung aus. „Die Bevölkerung hat entschieden und die Opposition soll nun zeigen, wie sie das alles finanzieren will“, ist Bürgermeisterin Bock gespannt auf Vorschläge zur Machbarkeit.

Bauträger will abwarten

Die Ortschefin setzte am Tag nach der Abstimmung auch den Bauträger (Wien Süd; Anmerkung der Redaktion) vom Ergebnis in Kenntnis. „Der will weiter abwarten und erst nach Erstellung eines Konzepts entscheiden, wie es weitergehen soll“, erklärt Bock.

Eine Detailplanung mit Dorfzentrum habe es bisher noch nicht gegeben. „Wir hatten einen gültigen Baurechtsvertrag, der nur die Variante mit den Wohnungen beinhaltet. Es wird nun genau recherchiert, wie die Masterplanstudie umgesetzt werden kann“, führt Bock weiter aus. Grundsätzlich habe der Bauträger aber weiterhin Interesse daran, das Projekt umzusetzen.