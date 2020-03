Die Koalition in Tullnerbach ist jetzt fix. Die Liste Novomestsky wird mit den Grünen eine Koalition bilden. Die SPÖ ist nur mittels Übereinkommen mit dabei. Bei der Gemeinderatswahl erreichte die Liste Novomestsky acht Mandate, die ÖVP sechs, die Grünen fünf und die SPÖ zwei Mandate.

Johann Novomestsky soll bei der konstituierenden Sitzung am Mittwoch 4. März, um 19 Uhr zum Bürgermeister gewählt werden, neuer Vizebürgermeister wird Helmut Elsinger von den Grünen. „Helmut Elsinger hat schon in der vergangenen Periode gezeigt, dass er Verantwortung übernimmt und sehr am Wohl Tullnerbachs interessiert ist. Die Inhalte seiner und unserer Partei stimmen zu 95 Prozent überein. Daher war unsere Wahl klar“, meint Johann Novomestsky. Auch Helmut Elsinger ist ähnlicher Meinung: „Wir haben nun die Chance in Tullnerbach vermehrt unsere Ideen einzubringen und verstärkt unseren Standpunkt zu vertreten. Mit der Liste Novomestsky haben wir einen starken und verlässlichen Partner.“

Mit der SPÖ unter Obmann Wolfgang Braumandl gibt es ein Übereinkommen. „Die Grünen haben verhindert, dass wir im Vorstand vertreten sind. Man hätte die Zahl der Vorstandsmitglieder auf sechs aufstocken können, aber das wurde nicht gemacht“, erklärt Braumandl. Daher sei man bei der Koalition nicht dabei. „Wir sind aber auch in unseren Entscheidungen frei und haben keinen Koalitionszwang“, ergänzt Braumandl.

Elsinger von den Grünen weißt darauf hin, dass man der SPÖ sehr entgegengekommen sei. „Die SPÖ ist zwar nicht im Vorstand, wird aber den Vorsitz im Sozial-Ausschuss innehaben.“ Eine Erweiterung des Vorstandes auf sechs Personen wäre mit Mehrkosten verbunden gewesen, erklärt Elsinger. Abschließend meint der Grün-Mandatar: „Die nächsten Jahre werden turbulent in Tullnerbach werden.“

Christian Schwarz von der ÖVP wollte sich zum ausverhandelten Koalitionspakt noch nicht äußern. „Denn wir wurden darüber nicht informiert“, begründet er.