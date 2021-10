Adventmärkte für alle

Lange war unklar, ob und in welcher Form Adventmärkte heuer veranstaltet werden können. Vor allem in Purkersdorf fürchtete man die 3-G-Regel, aus dem einfachen Grund: Der Hauptplatz, an dem der Markt traditionell stattfindet, hat zahlreiche Zugänge. Eine Kontrolle ist hier praktisch unmöglich.

Ende November Purkersdorfer Adventmarkt in abgespeckter Form

Innerhalb der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ konnte man jetzt aber eine gemeinsame Lösung finden. An jedem Wochenende bis Weihnachten findet an einem anderen Ort ein kleiner Adventmarkt statt. Eine tolle Aktion, die nicht nur den Zusammenhalt in der Region unterstreicht, sondern in die gesamte Region auch vorweihnachtliche Stimmung bringt.

Hier zeigt sich wieder, was man gemeinsam alles erreichen kann. Davon profitieren nicht nur die Gemeinden, sondern vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger.