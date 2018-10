Am Montag war am Bahnhof Purkersdorf-Zentrum der Bär los. Eine Menschenmasse rollte in Richtung „Bühne“ – allesamt Fans der Pan Kee-Bois. So nennt sich eine Formation, die mit Rap und Hip Hop begeistert. Von der Musik her natürlich eher jüngere Semester. Aber die Gruppe hat es drauf, und nach nur wenigen Takten tanzte und sprang alles und das an einem Montag! Genau das ist das Stichwort: Blue Monday – eine Möglichkeit, für Nachwuchsmusiker aufzutreten. Da hat es schon einige legendäre Konzerte gegeben. Pünktlich um 22 Uhr war Schluss, zurück blieben begeisterte Jugendliche und die eine oder andere Dose, einst gefüllt mit Energy Drink.

Purkersdorf hat sich einen Namen gemacht, die Stadt ist cool und die Veranstaltungen sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Das haben Karl Takats, Vitto Rigoni, Gemeinderat Manfred Weinzinger und nicht zuletzt Ex-Kulturstadtrat Christian Matzka aufgebaut.

Ein schweres Erbe, das Ingrid Schlögl als neue Kulturstadträtin anzutreten hat. Auf dieser Kulturbasis lässt sich in Purkersdorf aber gut bauen.