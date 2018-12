Freier Platz in öffentlichen Gebäuden ist selten und deshalb sehr begehrt. In der Mittelschule von Pressbaum gibt es derzeit dieses Platzangebot. Kein Wunder, dass sich die Gemeinde da genauer umschauen will.

Die Volksschule platzt aus allen Nähten und die Stadtgemeinde sucht verzweifelt jeden öffentlichen Quadratzentimeter nach Ausweichmöglichkeiten ab. Die gibt es allerdings derzeit nur in der NMS. Ein Schultausch zwischen den beiden Schulen stand vor wenigen Monaten schon zur Diskussion. Nun wird gar eine Schließung der Mittelschule überprüft. Das würde bedeuten, dass die Mittelschüler auf Schulen anderer Gemeinden aufgeteilt werden müssen.

Der Blick in die Zukunft sollte aber gewahrt bleiben. Pressbaum wird immer größer. Die Anzahl der Kindergartengruppen nimmt rasant zu und die Volksschule ist bummvoll. Diese Kinder werden in ein paar Jahren in die Mittelschule kommen. Da wäre es schade, würde es in Pressbaum keine eigene geben.