In keiner Region Österreichs wurde wohl in den letzten Jahren so viel gewählt und abgestimmt, wie in Purkersdorf. Da waren nicht nur die Wahlen für Gemeinde-, Landes- und Nationalrat oder die vielen Bundespräsidenten-Wahlgänge. Nein, in Mauerbach (2015, Sportplatz) und Wolfsgraben (2016, Gemeindeamt) wurden auch Volksbefragungen durchgeführt. Beide bedingten Unterstützungen durch mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten. Während sich die Gemeinde Mauerbach an das folgende Abstimmungsergebnis band, geschah das in Wolfsgraben nicht.

Das „Don’t smoke-Volksbegehren“ unterstützten fast 14 Prozent. Dennoch weigert sich die Bundesregierung, eine verbindliche Volksbefragung durchzuführen. Mehr direkte Demokratie war sogar eine eigene Forderung der FPÖ – aber nur dann, wenn es passt?

Wie man das Thema auch dreht und wendet, eine Reform scheint sowohl in der Gemeindeordnung als auch im Bund sinnvoll, vor allem dann, wenn man das vor der Wahl auch großmaulig selbst gefordert hatte.