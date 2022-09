Den Rucksack abgelegt

Der Abstieg, der Umbruch im Team, die Ungewissheit, wo man nun steht: Kicker und Führungsriege beim USV Pressbaum hatten in den vergangenen Wochen und Monaten einige Lasten zu schultern. Mit dem zweiten Sieg am Stück haben sie den „Rucksack“ der Vergangenheit wohl endgültig abgelegt – und profitieren nun mit der Leichtigkeit des Seins in der Zweitklassigkeit.

Die Truppe von Neo-Trainer Daniel Wertheim ist nach Jahren des Höhenflugs nun in der neuen Spielklasse angekommen. Und konkurrenzfähig ist das Team im Umfeld der 2. Klasse Traisental/Alpenvorland allemal. Druck für den sofortigen Wiederaufstieg muss und wird man sich in Pressbaum nicht machen. Konsolidierung ist erst einmal angesagt – dass es endlich wieder Erfolgserlebnisse und (zuschauerträchtige) Wienerwaldderbys als Draufgabe gibt, wird kein Nachteil sein. Ganz im Gegenteil.