Es ist 7.45 Uhr in der Wintergasse in Purkersdorf, der Tag bricht an. Eine Anrainerin, die spät in die Nacht hinein arbeiten musste, wird geweckt. Nicht durch den Alarm ihres Handys, sondern vom Dröhnen eines Laubbläsers. Der Nachbar macht wieder seinen Garten „sauber“.

An ein Weiterschlafen ist nicht zu denken. Aber auch sonst geht das laute Geräusch so richtig auf die Nerven. Tagelang dröhnt das für Stunden so, die Anrainerin ist schon verzweifelt, auch Gespräche mit dem Nachbarn haben keinen Erfolg gebracht.

Nun wurde im Gemeinderat darüber diskutiert, ob ein Verbot der Laubbläser oder zumindest eine striktere Einschränkung beschlossen werden sollte. Und siehe da, einige Mandatare sahen darin die Einschränkung der persönlichen Freiheit.

Diese Einschränkung findet aber auch dann statt, wenn jemand am Lärm eines Laubbläsers derart verzweifelt, dass die Lebensqualität massiv darunter leidet. Eine Medaille hat eben immer zwei Seiten.