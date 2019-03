„Das ist eine verstörende Kriegserklärung“, polterte NEOS-Gemeinderat Christoph Angerer in Gemeinderatssaal Purkersdorfs. Wenige Augenblicke davor wurde sein Dringlichkeitsantrag mit der Mehrheit der SPÖ-Stadtregierung niedergeschmettert.

Da hat der NEOS-Gemeinderat etwas geschluckt. Und das ist auch verständlich, denn ein Dringlichkeitsantrag wurde schon lange nicht mehr abgelehnt. Es ging darin um die Teilnahme an einem Transparenz-Programm. Erfüllt die Gemeinde die Kriterien, dann bekommt sie eine Plakette. Ist laut Bürgermeister Stefan Steinbichler nicht notwendig, da alle Fragen von Bürgern auch so beantwortet würden. Transparenz sei also ohnehin voll gewährleistet.

Es ging aber eigentlich noch gar nicht darum, sondern einfach nur, ob eine Diskussion darüber stattfindet oder nicht. Nach Abstimmung also nicht. So wurde die Diskussion um ein Thema im Keim erstickt und das, ganz offensichtlich, ohne erkennbaren Grund.