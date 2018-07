Der Auszug aus dem Gemeinderat und damit das Aufheben der Beschlussfähigkeit scheint derzeit in der Region groß in Mode zu sein. Nachdem vor drei Wochen die Opposition Wolfsgrabens (Grüne, Aktives Wolfsgraben) wegen eines Beschlusses zu einer Umwidmung auszog, machte dies diese Woche die Opposition Tullnerbachs (ÖVP), wegen eines Beschlusses zu einem Neubau eines Kindergartens neben dem Gemeindeamt.

Natürlich ist dies ein demokratisches Mittel, das in der Gemeindeverordnung so erlaubt ist. Nur in den seltensten Fällen verhindert es aber in weiterer Folge den Beschluss. Denn der kann wenig später in einer weiteren Sitzung nachgeholt werden, die dann keine Beschlussfähigkeit mit zwei Dritteln mehr benötigt. 50 Prozent reichen.

Die Sinnhaftigkeit eines Auszugs besteht darin, dass sich die Aufmerksamkeit erhöht, nicht zuletzt durch die Berichterstattung in der NÖN. Es wird dann darüber gesprochen und so ein wenig Druck ausgeübt.

Ob der jedoch beim Bau eines Kindergartens, wie im Fall Tullnerbach, unbedingt vonnöten ist, sei dahingestellt.