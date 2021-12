Ehrenamt als Vollzeitjob

Die Frontfrau will nicht mehr in der ersten Reihe stehen. Jutta Polzer, vor zwei Jahren als Chefin des USV Pressbaum eingesprungen, wird der Job zuviel – kein Wunder neben ihren anderen Aufgaben. Und zum Job ist sie längst geworden, die ehrenamtliche Aufgabe als Obmann, als Obfrau. Ein Faktum, das mehr und mehr Probleme aufwirft.

Gerade die Funktionäre in der ersten Reihe stehen ständig im Fokus, müssen sich ums Geld, um den „Papierkram“ und ums Sportliche kümmern. Das heißt fast jeden Abend am Sportplatz verbringen, weitere Termine für den Klub wahrnehmen. Und dafür vielleicht einmal im Jahr ein „Danke“ abbekommen. Viel öfter kriegt man dann aber zu hören, was nicht passt. Ein dickes Fell braucht‘s also auch, um so einen Job zu übernehmen.

Für „Ruhm und Ehre“ allein werden sich das in Zukunft immer weniger antun. Der bezahlte Manager im Unterhaus rückt näher.