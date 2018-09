In der Freizeit geraten oft Welten aneinander. Während die einen gemütlich auf der Terrasse ihres Lieblingsrestaurants ein nettes Essen einnehmen wollen, legen sich die anderen lieber mit waghalsigen Manövern in die Kurve. Das geht so lange gut, bis sich die Wege der beiden Gruppen kreuzen.

Der Tulbingerkogel ist ein beliebtes Ausflugsziel für Erholungssuchende und auch für Biker. Und da kommt es öfter zu unliebsamen Begegnungen.

Tempo-Limits auf 30 km/h und leisere Motoren werden gefordert. Doch keine Regel nutzt etwas, wenn sie nicht kontrolliert werden kann. Die Polizei kann auch nicht Tag und Nacht am Tulbingerkogel sitzen, messen und bestrafen, was das Zeug hält.

Vielmehr sollte an die Vernunft der undisziplinierten Biker appelliert werden. Sie sollen sich in den Gastgarten setzen und schauen, wie das ist, wenn einem das Schnitzerl von der Gabel rutscht, wenn ein Kollege vorbeibraust.

Eine Section Control, wäre eine Idee, die bei Einhaltung von Lärm und Geschwindigkeit ein Gratisgetränk verspricht.