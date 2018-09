Die Nachricht von Karl Schlögls Rückzug aus der Politik verbreitete sich in Purkersdorf wie der Schall eines Donnerschlages. Überall waren die Reaktionen gleich – ein ungläubiges Kopfschütteln.

Doch es ist wahr, Schlögl geht nach über 30 Jahren Gemeindepolitik von Bord. Viele Purkersdorfer können sich ein Leben ohne Bürgermeister Schlögl gar nicht vorstellen. Er wird unmittelbar mit dem Namen der Stadt in Verbindung gebracht, und zwar in ganz Österreich.

Sein Abgang hinterlässt eine große Lücke. Mit Gemeinderat Stefan Steinbichler steht jemand parat, der die Last der Nachfolge stemmen will. Dabei muss er es bis zur nächsten Wahl schaffen, die eigene Fraktion hinter sich zu einen und als deren Kopf eine kampfstarke Truppe in die nächste Gemeinderatswahl führen.

Die Opposition hat nun ebenfalls Zeit sich zu formieren. Die ÖVP liebäugelt schon mit dem Erreichen einer Mehrheit, Josef Baum kehrt in die Politik zurück und auch die FPÖ hat sich neu aufgestellt.

Lasset das muntere Sesselrücken beginnen.